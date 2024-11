BNDES é destaque em transparência pelo segundo ano seguido Banco atingiu uma pontuação de 96,81% em índice de transparência medido pelo Tribunal de Contas da União Economia|Do R7, em Brasília 01/11/2024 - 14h42 (Atualizado em 01/11/2024 - 16h07 ) twitter

BNDES é destaque em transparência Fernando Frazão/Agência Brasil - Arquivo

Pelo segundo ano consecutivo, o BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) foi apontado pelo TCU (Tribunal de Contas da União) como a estatal mais transparente do país, recebendo a classificação de “nível diamante”.

O levantamento, realizado pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil com apoio do TCU, integra o Programa Nacional de Transparência Pública e avaliou 53 entidades federais, incluindo nove órgãos governamentais e 44 estatais.

O BNDES atingiu uma pontuação de 96,81% no índice de transparência, bem acima da média de 73,48% das demais organizações federais avaliadas. Para o banco, o reconhecimento reflete a dedicação de sua equipe em manter processos claros e acessíveis.

“O BNDES é uma instituição cada vez mais externa para a transparência e o diálogo aberto com a sociedade”, afirmou a entidade, destacando o compromisso com a participação democrática e a valorização dos dados.