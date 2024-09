BNDES lança linha de crédito de R$ 2 bilhões para investir em data centers no Brasil Valor será destinado a ambientes que processam, armazenam e distribuem dados no ambiente digital Economia|Iasmim Albuquerque*, do R7, em Brasília 11/09/2024 - 13h55 (Atualizado em 11/09/2024 - 13h55 ) ‌



Brasil espera que volume de dados alcance 600 gigabytes até 2030 Marcelo Casal Jr/Agência Brasil

O BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) lançou nesta quarta-feira (11) uma linha de crédito de R$ 2 bilhões para investimento em data centers no Brasil. O objetivo é fomentar a implantação de ambientes que processam, armazenam, tratam e distribuem dados no ambiente digital. A estimativa, é que até 2030, o volume de dados alcance 600 trilhões de gigabytes no mundo. O anúncio foi feito em uma cerimônia, em Brasília, com a presença do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva.

A linha de crédito é formada por recursos do BNDES e do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações, gerido pelo Ministério das Comunicações. A medida faz parte da Missão 4 da Nova Indústria Brasil, que busca promover a transformação digital das empresas brasileiras.

“O investimento em infraestrutura é fundamental para levar a nossa indústria para um novo patamar e os data centers são pré-requisito para essa transformação. Eles são essenciais para dar segurança, celeridade e confiabilidade aos serviços digitais, inclusive em situações de crise. E o Fust tem exatamente essa missão de apoiar iniciativas inovadoras no setor de telecomunicações. São recursos que estavam bloqueados há décadas e conseguimos, desde o ano passado, aplicá-los para a realização de políticas públicas”, disse o ministro das Comunicações, Juscelino Filho.

Segundo o BNDES, para os projetos nas regiões Norte e Nordeste, a taxa de juros será a partir de 6,13%, Já, para as outras regiões, a taxa será a partir de 8,5%.

“Com a matriz de energia de quase 90% limpa, o Brasil é um país altamente competitivo nesse segmento, pois data centers exigem elevado consumo de energia. Além disso, o investimento em inovação tecnológica e digitalização está no centro da nova política industrial do presidente Lula. O BNDES já aprovou, nesta gestão, R$ 36,1 bilhões para transformação digital de empresas brasileiras”, revela o presidente do Banco, Aloizio Mercadante.

Apoio à indústria

Durante a cerimônia, o BNDES também anunciou, em conjunto com a Finep (Financiadora de Estudos e Projetos), novas linhas para apoiar planos de digitalização de MPMEs (micro, pequenas e médias empresas). Além disso, outros R$ 400 milhões foram anunciados para apoiar os planos de digitalização das MPMEs, sendo R$ 100 milhões do BNDES e R$ 300 milhões da Finep.

*Sob supervisão de Leonardo Meirelles