BNDES libera orçamento de R$ 37,6 milhões para produção de combustível renovável no Paraná Quantia será destinada para a empresa gas&carbon; biometano produzido pode substituir 8,5 milhões de litros de diesel Economia|Beatriz Oliveira*, do R7, em Brasília 28/10/2024 - 18h25 (Atualizado em 28/10/2024 - 18h25 )

BNDES investe em aumento de produção de biometano para produzir energia limpa Reprodução/BNDES

O BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) liberou, nesta segunda-feira (28), um financiamento de R$ 37,6 milhões para aumentar a produção de biometano e biogás no Paraná. O montante será destinado para a unidade da gas&carbon, em Tamboara (PR). A empresa é responsável pela produção dos gases para gerar energia limpa.

Segundo o BNDES, o projeto total vale R$ 41 milhões e tem colaboração de R$ 33,6 milhões do Fundo Clima, além de R$ 3,9 milhões do Finem Padrão B para a compra de equipamento importado. A iniciativa quer expandir a produção do gás biometano, de 70 Nm³/h para até 1.500 Nm³/h, e de biogás, de 1.750 Nm³/h para até 3.500 Nm³/h.

O banco prevê que grande parte do biogás produzido em Tamboara deve ser convertido para biometano. Para esse processo, é feita uma espécie de purificação, em que alguns componentes contidos no biogás são retirados durante a produção. Dessa forma, a concentração de gás metano (CH4) aumenta e faz com que o elemento atinja as características do biometano, uma matriz de energia renovável e sustentável.

O presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, aponta que a produção poderá evitar a emissão de quase 340 mil toneladas de dióxido de carbono (CO2). “Após concluído, deverá resultar na produção de até 9,4 milhões de Nm³ de biometano por ano, um combustível renovável, que pode substituir cerca de 8,5 milhões de litros de diesel ou aproximadamente 7,4 milhões de quilos de GLP, combustíveis de origem fóssil”, explica.

Em Tamboara, a fabricação de biogás funciona sem parar durante todos os meses do ano. Em números, isso alcança 16 milhões de Nm³/h, o que é suficiente para gerar 21.000 MWh por ano de energia elétrica para o país. Além disso, são produzidos no processo biofertilizantes sólidos e líquidos, que são doados para a cooperação agrícola que fornece os recursos para a produção do gás.

*Sob supervisão de Thays Martins