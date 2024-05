Bolsas de NY fecham mistas, com Nvidia levando Nasdaq a recorde, mas Treasuries pressionando As bolsas de Nova York fecharam sem sinal único nesta terça-feira, 28, com o Nasdaq novamente renovando recorde histórico de fechamento...

As bolsas de Nova York fecharam sem sinal único nesta terça-feira, 28, com o Nasdaq novamente renovando recorde histórico de fechamento, apoiado pela alta da Nvidia, e com o índice ultrapassando a marcação inédita de 17 mil pontos. Por outro lado, os rendimentos dos Treasuries em alta por conta das perspectivas para a postura do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) ao longo deste ano pressionaram parte das ações. No fechamento, o índice Dow Jones queda de 0,55%, a 38.852,86 pontos; o S&P 500 subiu 0,03%, a 5.306,11 pontos; e o Nasdaq teve alta de 0,59%, a 17.019,88 pontos. A Nvidia avançou 7,13%, ainda impulsionada pelas perspectivas para os desdobramentos da inteligência artificial, o que deu forças aos papéis da empresa desde a publicação de seus resultados na última semana. Nesta terça, a ação ultrapassou a marca simbólica de US$ 1100. "À medida que a temporada de balanços chega ao fim, com mais de 95% dos relatórios publicados, o crescimento global dos lucros tem tido uma média respeitável de 6% e as projeções para o ano inteiro continuam aumentando. Isto apesar de novos atrasos nas expectativas de cortes do Fed e da ausência de abrandamento dos riscos geopolíticos", afirma a Navellier. "Talvez uma inflação modesta seja na verdade uma coisa boa, conferindo poder de fixação de preços para ganhos de margem. Poderemos descobrir que o que motiva o Fed a finalmente baixar as taxas não é bom para as ações", pondera. Segundo a Bloomberg, o presidente do Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, disse nesta terça que nem todos os dirigentes estão convictos de que não haverá nova elevação de juros, apesar das taxas já restritivas. Além disso, ele disse que não vê mais de dois cortes de juros neste ano. "Não creio que alguém tenha retirado totalmente os aumentos das taxas de juro de cogitação", disse. "Acho que as chances de aumentarmos as taxas são bastante baixas, mas não quero tirar nada da mesa", avaliou. As ações da Gamestop, varejista de videogames, tiveram salto de 25,16%, após a empresa anunciar a conclusão de uma oferta de ações de cerca de US$ 933,4 milhões. O objetivo da companhia é usar os recursos para fins corporativos gerais, incluindo possíveis aquisições ou investimentos. Outro destaque foram os papéis da Southern Copper, que subiram 2,83% em dia de avanços para as cotações de uma série de commodities. Por outro lado, os papéis da Moderna recuaram 8,05%, seguindo uma semana de forte valorização da empresa, que foi impulsionada por perspectivas de uma eventual vacina para a gripe aviária.