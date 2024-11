Bolsas europeias operam em alta após vitória de Donald Trump Já os mercados asiáticos registraram movimentos variados em resposta ao cenário global de incertezas Economia|Do R7, com Estadão Conteúdo 06/11/2024 - 09h04 (Atualizado em 06/11/2024 - 09h04 ) twitter

Bolsa de Frankfurt operava no terreno positivo nesta quarta-feira Divulgação/Deutsche Boerse

As principais bolsas europeias operam em alta na manhã desta quarta-feira, com destaque para ações de defesa, após a vitória do republicano Donald Trump na eleição presidencial dos EUA.

Por volta das 8h45 (horário de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 avançava 1,07%, a 514,99 pontos. Apenas o subíndice do setor aeroespacial e de defesa subia 3,2%.

O principal índice da Bolsa de Valores de Paris, o CAC 40, avançava 0,96%, enquanto o da Bolsa de Londres, o FTSE 100, subia 0,92%. Frankfurt também operava em alta de 0,52%.

Ásia

As bolsas asiáticas fecharam enquanto ainda não havia uma definição clara da vitória do republicano, mas apenas uma tendência de que ocorresse.

Os mercados asiáticos registraram movimentos variados em resposta ao cenário global de incertezas. No Japão, o índice Nikkei destacou-se com uma forte alta de 2,61%, encerrando o dia em Tóquio com 39.480,67 pontos. A valorização foi impulsionada pela recente desvalorização do iene frente ao dólar, que atingiu o nível mais baixo em três meses.

Na China, o clima foi mais contido, refletindo a cautela dos investidores em meio a especulações sobre possíveis novas tarifas comerciais que poderiam ser impostas sob um governo Trump. Com isso, o índice Xangai Composto apresentou uma leve queda de 0,09%, fechando em 3.383,81 pontos, enquanto o Shenzhen Composto avançou modestamente, com alta de 0,10%, para 2.049,78 pontos.

Em outras regiões da Ásia, Hong Kong viu seu índice Hang Seng recuar 2,23%, fechando em 20.538,38 pontos. A queda foi pressionada por empresas de tecnologia, com destaque para Alibaba, que caiu 4,1%, e Lenovo, com queda de 4,6%.

Na Coreia do Sul, o índice Kospi também teve baixa de 0,52%, encerrando o pregão em Seul com 2.563,51 pontos, após ter registrado ganhos temporários no início do dia.

Em Taiwan, o índice Taiex subiu 0,48%, finalizando a 23.217,38 pontos.

Na Oceania, a bolsa australiana fechou em alta, impulsionada pelo bom desempenho de setores como seguros, tecnologia e finanças. O índice S&P/ASX 200 registrou ganho de 0,83%, terminando o dia em 8.199,50 pontos em Sydney, refletindo um otimismo relativo na região.