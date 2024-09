Brasileiro processa imobiliária após dar desconto ao bilionário Jeff Bezos na venda de mansão Leo Kryss alega que não sabia quem estava comprando a propriedade dele, em Miami, e concedeu abatimento equivalente a R$ 34 milhões Economia|Do R7 12/09/2024 - 11h27 (Atualizado em 12/09/2024 - 11h30 ) ‌



Nome de Bezos (foto) não apareceu durante negociação de imóvel Reprodução/Google Earth/Instagram

O empresário e investidor brasileiro Leo Kryss entrou na Justiça da Flórida depois de ter vendido com desconto uma mansão ao bilionário Jeff Bezos, fundador da Amazon, por US$ 79 milhões (R$ 446,5 milhões na cotação atual), informa o jornal americano Wall Street Journal. Ele alega que a identidade do comprador foi omitida pela imobiliária.

Kryss, que é cofundador da Tectoy, uma empresa de brinquedos e eletrônicos, era dono de uma propriedade na exclusiva ilha de Indian Creek, em Miami, conhecida como “bunker dos bilionários”. Ele havia adquirido o imóvel, de 1.765 m², por US$ 28 milhões em 2014 (R$ 75 milhões na cotação da época).

A negociação de venda envolveu a imobiliária Douglas Elliman, que intermediou o pedido de desconto de 7,1% do valor, cerca de US$ 6 milhões (R$ 34 milhões). A empresa levou uma comissão de US$ 3 milhões (cerca de R$ 17 milhões).

Kryss sustenta na ação contra a Douglas Elliman que questionou os corretores sobre quem era o comprador, mas isso foi informado, o que o levou a vender o imóvel por um valor inferior ao que teria aceitado se soubesse que se tratava de Bezos.

O fundador da Amazon e da Blue Origin tem uma fortuna estimada em mais de US$ 200 bilhões (R$ 1,1 trilhão) e é considerado o segundo homem mais rico do mundo, segundo a revista Forbes.

O brasileiro descobriu que a compra fazia parte dos planos de Bezos de adquirir propriedades vizinhas para formar um grande terreno de 16.000 m².

“A Douglas Elliman falhou em cumprir com seus deveres para com nosso cliente... Eles sabiam ou deveriam saber quem era o comprador beneficiário final e deturparam esse fato muito importante para nosso cliente”, disse a advogada Dana Clayton, que representa Kryss, em um comunicado enviado ao jornal.

A corretora, entretanto, afirma não ter conhecimento de que Bezos era o comprador no momento do acordo, acreditando que o imóvel seria adquirido por uma entidade ligada a Benny Klepach, prefeito de Indian Creek Village.

O caso envolve ainda Celine Klepach, filha do prefeito, que se juntou à corretora pouco antes da venda e recebeu comissão, mas nega qualquer envolvimento direto na transação. No mundo imobiliário de luxo, ocultar a identidade do comprador é uma prática comum para evitar aumentos de preços.

Indian Creek é o local de residência de famosos, como o jogador de futebol americano Brady; o ator Jared Kushner; Ivanka Trump, filha do ex-presidente americano Donald Trump; o cantor Julio Iglesias e o DJ David Guetta.