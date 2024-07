Brasileiros esquecem R$ 1,93 bilhão em grupos de consórcio, diz Banco Central

‌



Em 2023, as administradoras de consórcios devolveram pouco mais de R$ 1,45 bilhões Marcello Casal JrAgência Brasil/Marcello Casal Jr/Agência Brasi

Os brasileiros esqueceram R$ 1,93 bilhão em recursos deixados em administradoras de consórcio até o fim do ano passado, o que representa um aumento de 15%, segundo o Banco Central . O RNP (Volume de Recursos não Procurados) são referentes a possíveis juros, multas, fundo de reserva ou rendimentos não retirados por cotistas em um grupo de consórcio encerrado.

Para resgatar os valores, o interessado deve solicitar diretamente com a administradora de consórcio. A quantia pode ser consultada pelo Sistema Valores a Receber (SVR), do Banco Central.

Os dados, divulgados no Panorama do Sistema de Consórcios, apontam que os estados de São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Bahia e Rio Grande do Sul concentram 54% dos consorciados ativos no país. Ao longo do ano, cinco administradoras deixaram de operar, e nenhuma nova administradora ingressou no sistema.

Em relação as cotas ativas em consórcios, o número atingiu 10,34 milhões, alta de 9,7% em relação ao ano anterior. O crescimento foi puxado principalmente pelo segmento de bens imóveis (+21,1%).

Na sexta-feira (5), o Banco Central informou que R$ 8,4 bilhões ainda não foram sacados por brasileiros em recursos esquecidos no sistema financeiro. Até agora, o Sistema de Valores a Receber (SVR) devolveu R$ 7,13 bilhões, de um total de R$ 15,49 bilhões postos à disposição pelas instituições financeiras.

Apesar do saldo de RNP ter crescido, no ano passado, as administradoras de consórcio devolveram pouco mais de R$ 1,45 bilhão, uma queda de 3,5% em relação ao ano anterior.