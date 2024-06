Broadcom supera expectativa de lucro, receita e guidance, e ação sobe 12% no after hours

Alto contraste

A fabricante de chips e fornecedora de software de infraestrutura Broadcom teve lucro de US$ 2,12 bilhões no segundo trimestre fiscal de 2024 (encerrado em março), e lucro diluído por ação ajustado de US$ 10,96. O valor veio acima das expectativas de analistas consultados pela FactSet, de US$ 10,85. A receita teve alta a US$ 12,49 bilhões, superando os US$ 12,06 bilhões esperados por analistas ouvidos pela FactSet. A empresa também atualizou sua projeção para receitas no agregado do ano, a US$ 51 bilhões, acima da expectativa de analistas, de US$ 50,58 bilhões. Além disso, a receita do segmento de software de infraestrutura da empresa quase triplicou em relação ao ano anterior, e as receitas em produtos de inteligência artificial também tiveram alta e conduziram os resultados neste trimestre, afirmou o CEO da companhia, Hock Tan. Às 18h (de Brasília), os papéis da Broadcom subiam 12,14% no after hours de Nova York.