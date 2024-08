Caixa lucra R$ 6,2 bilhões no primeiro semestre de 2024 e tem alta de 36,6% Ativos do banco atingiram R$ 1,9 trilhão em junho, segundo o balanço divulgado nesta quarta Economia|Jéssica Gotlib, do R7, em Brasília 21/08/2024 - 23h02 (Atualizado em 21/08/2024 - 23h12 ) ‌



Cresce percentual de brasileiros que tem poupança na Caixa Marcelo Camargo/Agência Brasil - 24.03.2021

A Caixa Econômica Federal lucrou R$ 6,2 bilhões no primeiro semestre deste ano. O resultado é 36,6% maior que o atingido no mesmo período de 2023 (R$ 4,5 bilhões). Os dados fazem parte do balanço divulgado nesta quarta-feira (21) pelo banco. Quando considerado apenas o segundo trimestre de 2024, a instituição lucrou R$ 3,3 bilhões.

Os dados do segundo trimestre significam aumento de 27,3% em relação aos três primeiros meses do ano passado e de 14% na comparação com o período entre janeiro e março deste ano. Em junho, os ativos do banco somaram R$ 1,9 trilhão, aumento de 10,7% em 12 meses. Só as Loterias, arrecadaram R$ 12,3 bilhões no primeiro semestre de 2024, dos quais R$ 4,8 bilhões foram destinados a áreas sociais como seguridade, esportes e educação.

O índice de inadimplência foi de 2,2% entre abril e junho de 2024, queda de 0,59 pontos percentuais sobre o mesmo período do ano passado. A qualidade da carteira foi destacada com 93,8% dos créditos classificados nos ratings entre AA-C e 92,5% do saldo com garantias em junho deste ano. O índice de liquidez de curto prazo (LCR) foi de 209,1%, um aumento de 13,7 pontos percentuais em 12 meses.

Banco ampliou participação no mercado imobiliário

Além disso, em junho, o saldo em depósitos de poupança da Caixa foi de R$ 374,5 bilhões, representando um crescimento de 6,0% em relação a junho de 2023. A participação de mercado do banco nesse segmento alcançou 37%.

Ainda naquele mês, o saldo na carteira de crédito imobiliário foi de R$ 783,6 bilhões, 14,8% maior que em junho de 2023. Dessa forma, o banco ampliou a participação neste mercado para 68% no segundo trimestre de 2024, aumento de 1,4 ponto percentual em 12 meses.

As contratações de crédito imobiliário também cresceram como um todo ao longo do primeiro semestre deste ano, chegando a R$ 112,6 bilhões. É uma ampliação de 31,7% em relação ao primeiro semestre de 2023. Quando observado apenas o segundo trimestre de 2024, elas somaram R$ 61,3 bilhões, número 38,9% maior que o mesmo período do ano anterior.

Nesta modalidade, são destaques os créditos imobiliários FGTS, que somaram R$ 72,8 bilhões no primeiro semestre de 2024. É um crescimento de 63,7% em comparação com o mesmo período do ano anterior. Além disso, a modalidade arrecadou R$ 37,8 bilhões no segundo trimestre deste ano, alta de 55,1% sobre os três primeiros meses de 2023.