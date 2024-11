Caixa registra lucro de R$ 9,4 bi nos primeiros 9 meses de 2024 Valor significa crescimento de 21,6% em relação ao mesmo período do ano passado. Ativos totais também apresentaram aumento Economia|Do R7 13/11/2024 - 11h54 (Atualizado em 13/11/2024 - 11h54 ) twitter

Brasília: Prédio da Caixa Econômica Federal. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil) Marcelo Camargo/Agência Brasil

A Caixa divulgou seus resultados financeiros consolidados do terceiro trimestre de 2024 (3T24). A instituição registrou um lucro líquido recorrente de R$ 9,4 bilhões nos primeiros nove meses do ano, um crescimento de 21,6% em comparação ao mesmo período de 2023.

No terceiro trimestre sozinho, o lucro foi de R$ 3,3 bilhões, representando um aumento de 0,7% em relação ao terceiro trimestre do ano anterior.

A margem financeira alcançou R$ 45,3 bilhões até o momento, um incremento de 4,5% em relação ao mesmo período do ano anterior. Os ativos totais do banco somaram R$ 2 trilhões em setembro de 2024, marcando um aumento de 13,9% comparado a setembro de 2023 e de 3,9% em relação a junho de 2024.

A carteira de crédito da Caixa fechou setembro de 2024 com um saldo de R$ 1,209 trilhão, evidenciando um crescimento de 10,8% em comparação a setembro de 2023 e de 3,0% em relação a junho de 2024.

Setores que mais contribuíram

Os setores que mais contribuíram para esse crescimento foram o imobiliário, com aumento de 14,7% em 12 meses, o agronegócio, com 13,8%, e saneamento e infraestrutura, com 3,9%.

A arrecadação das loterias somou R$ 18,2 bilhões nos primeiros nove meses de 2024, um crescimento de 12% em relação ao mesmo período do ano anterior. Do montante, R$ 7,1 bilhões foram destinados a programas sociais nas áreas de seguridade social, esporte, cultura, segurança pública, educação e saúde.

A Caixa é considerada o maior banco brasileiro em número de clientes, crédito, contas digitais e depósitos em poupança.