Caixa relança a 'raspadinha' com prêmios de até R$ 2 milhões Após nove anos, a modalidade instantânea vai voltar a ser comercializada; bilhetes custam de R$ 2,50 a R$ 20 Economia|Thays Martins, do R7, em Brasília 14/10/2024 - 22h51 (Atualizado em 14/10/2024 - 22h54 )

Instantânea tinha sido extinta em 2015 Caixa/ divulgação

A Caixa Econômica Federal relançou a loteria Instantâ​nea, nesta segunda-feira (14). Conhecida como “raspadinha”, a modalidade tem premiações entre R$ 2,50 até R$ 2 milhões. Segundo a Caixa, parte da arrecadação das apostas será destinada a repasses sociais, contribuindo para áreas essenciais ao desenvolvimento do país, como cultura, esporte, segurança e seguridade social.

A raspadinha foi comercializada no Brasil até 2015, quando foi extinta. No ano passado, o Ministério da Fazenda publicou uma portaria que autoriza a volta da loteria.

Como o próprio nome já diz, a modalidade oferece prêmios instantâneos. Ao comprar o bilhete físico, a pessoa o raspa e descobre, na hora, se foi premiada ou não. Na versão digital, a descoberta do prêmio ocorre por experiência de jogo online. As vendas nas unidades lotéricas começam no dia 2 de novembro.

De acordo com a Caixa, os prêmios de até R$ 2.259, por bilhete, podem ser resgatados nas unidades lotéricas. Já os prêmios acima desse montante devem ser retirados em agências do banco. As apostas custam de R$ 2,50 a R$ 20.