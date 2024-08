Campos Neto parabeniza Galípolo e diz que transição no BC será feita de maneira ‘suave’ Atual presidente do Banco Central deseja sorte ao diretor de Política Monetária, indicado por Lula à chefia do órgão Economia|Do R7 28/08/2024 - 17h04 (Atualizado em 28/08/2024 - 17h17 ) ‌



Mandato de Campos Neto no BC termina neste ano Raphael Ribeiro/BCB - 21.12.2023

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, parabenizou o diretor de Política Monetária do órgão, Gabriel Galípolo, pela indicação à chefia da instituição monetária. O anúncio foi feito nesta quarta-feira (28) pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

“O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, parabeniza o diretor de Política Monetária, Gabriel Galípolo, pela indicação do presidente Lula ao Senado”, disse Campos Neto em nota publicada no site do Banco Central.

No comunicado, o atual presidente do órgão afirma que “após a sabatina e a aprovação pelos senadores, a transição dos mandatos será feita da maneira mais suave possível, preservando a missão da instituição”.

“Campos Neto tem trabalhado de forma harmônica e construtiva com o diretor Galípolo desde a sua chegada ao Banco Central. Campos Neto deseja a Galípolo muito sucesso nessa nova fase da sua vida profissional”, completa o comunicado do BC.

Quem é Gabriel Galípolo

No momento, Galípolo atua na direção de Política Monetária do BC. Ele trabalhou no Centro Brasileiro de Relações Internacionais, na Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo) e no Banco Fator. Também já chefiou as secretarias de Economia e de Transportes no governo estadual de São Paulo.

Ao ser indicado como próximo presidente do Banco Central, ele disse estar honrado com a escolha.

“A indicação ainda depende da aprovação do Senado. Então, por respeito vou ser breve, mas dizer que na mesma magnitude, é uma honra, um prazer e uma responsabilidade imensa ser indicado à presidência do Banco Central pelo ministro Fernando Haddad e pelo presidente Luiz Inacio Lula da Silva,” disse Galípolo em comunicado à imprensa no Palácio do Planalto.

Haddad afirmou que a partir de agora o governo vai avaliar os três nomes que vão para a diretoria até o fim do ano. “Oportunamente devemos tomar decisão junto ao presidente [Lula] de indicar os outros três diretores. Sabatina é atribuição do Senado, o presidente chegou a discutir com Pacheco [presidente do Senado], isso cabe ao Senado marcar e decidir. A casa tem seu ritmo, afazeres vai julgar o melhor momento da sabatina.

A avaliação dos nomes apresentados pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva é feita pela CAE (Comissão de Assuntos Econômicos). Além do comandante da instituição, o presidente precisa apontar dois diretores para assumir as áreas de regulamentação e administração do banco. Os mandatos dos atuais ocupantes dos cargos.

Na última quinta-feira (22) ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que as sabatinas dos indicados ao Banco Central podem ser feitas pelo Senado durante o “recesso branco”. O mandato do atual presidente do BC, Roberto Campos Neto, termina em 31 de dezembro deste ano.