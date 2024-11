Campos Neto vence pelo terceiro ano seguido prêmio de melhor presidente de banco central Essa é a primeira vez que uma mesma pessoa recebe honraria por três anos consecutivos Economia|Do R7 25/10/2024 - 21h36 (Atualizado em 25/10/2024 - 21h59 ) twitter

Campos Neto recebeu prêmio pela 3ª vez seguida Divulgação/Banco Central

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, foi escolhido pelo terceiro ano consecutivo como “presidente de banco central do ano” pela revista LatinFinance. Campos Neto é o primeiro banqueiro central a receber a honraria três vezes seguidas.

“Roberto Campos Neto trouxe credibilidade ao Banco Central durante seus cinco anos no leme; a sua abordagem consistente à política monetária, enquanto isso, também ajudou a injetar vitalidade nos mercados financeiros do Brasil”, disse a revista.

“O formulador de políticas brasileiro foi eleito pelo terceiro ano consecutivo, algo sem precedentes, desta vez por sua hábil gestão do processo de desinflação do país, que manteve o crescimento econômico acima das expectativas do mercado", acrescentou a instituição.

“Nosso sucesso é resultado de um esforço coletivo, onde cada servidor do Banco Central desempenhou um papel crucial. Esse prêmio é de todos nós. Muito obrigado”, agradeceu Roberto Campos Neto ao receber o prêmio concedido pela @LatinFinance. pic.twitter.com/9Fd2uR2Cnm — Banco Central BR (@BancoCentralBR) October 24, 2024

Campos Neto agradeceu pelo reconhecimento. “Nosso sucesso é resultado de um esforço coletivo, onde cada servidor do Banco Central desempenhou um papel crucial. Esse prêmio é de todos nós. Muito obrigado", disse ele em comunicado publicado pelo Banco Central.

Em entrevista à LatinFinance, o presidente do BC destacou a atuação com autonomia do BC. Ele admitiu que a desinflação tem perdido força e afirmou que a decisão de voltar a aumentar a Selic vai levar a juros de longo prazo menores, em meio ao aumento do prêmio de risco na curva.