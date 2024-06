Canadá deve crescer 1,3% em 2024 com normalização monetária e consumo mais forte, diz FMI

Alto contraste

A economia canadense deve ter recuperação gradual este ano, com um crescimento do PIB de 1,3%, após avanço de 1,2% em 2023, estimou nesta terça-feira, 11, em relatório o Fundo Monetário Internacional (FMI). O documento define o movimento como uma "aterrissagem suave", livre de recessão a despeito da queda mais brusca da inflação. Para 2025, o Fundo prevê um crescimento de 2,4% do PIB, que deve arrefecer nos anos seguintes. A aceleração marginal no crescimento PIB canadense deve se apoiar na normalização gradual da política monetária, alguma flexibilização política fiscal, imigração contínua e a expansão do oleoduto Trans Mountain. O consumo, informa o Fundo, deverá se recuperar mediante balanços familiares saudáveis, aumento do custo de habitação e "previsão de desemprego benigna". Em 2024, essa taxa de desemprego deve ficar em 6,2%, acima dos 5,4% do ano anterior. Em 2025, a tendência é que essa taxa alcance os 6,3% antes de estacionar em 6% nos quatro anos seguintes até 2029. Inflação O FMI observa no documento que a inflação canadense tem diminuído de forma constante em um contexto de atividade econômica fraca, que levou o Banco do Canadá a começar um corte na taxa de juros. Em 2024, essa inflação cairá a 2,5%, ante 3,9% em 2023 e tende a recuar para 2% sem alterações nos anos subsequentes, projeta o FMI. Essa queda da inflação, porém, pode desacelerar, em função de preços mais resilientes que reflitam o aumento dos custos de habitação, contínuo crescimento salarial ou fortalecimento adicional do dólar americano frente ao dólar canadense.