Candidatos dão início à primeira prova do ‘Enem dos Concursos’ neste domingo O concurso está sendo realizado simultaneamente em 228 cidades de todos os estados e no Distrito Federal Economia|Victoria Lacerda, do R7, em Brasília 18/08/2024 - 09h00 (Atualizado em 18/08/2024 - 09h00 ) ‌



Bloco 8 tem mais de 1.000 candidatos por vaga Arquivo/Agência Brasil

Neste domingo (18), a primeira etapa do Concurso Público Nacional Unificado, popularmente conhecido como “Enem dos Concursos”, teve início agora às 9h e se estenderá até as 11h30. Mais de 2,1 milhões de candidatos estão participando, disputando 6.640 vagas em 21 órgãos do governo federal. O concurso está sendo realizado simultaneamente em 228 cidades de todos os estados e no Distrito Federal.

Após o término da primeira prova, os candidatos terão uma pausa para o almoço, com os portões reabrindo às 13h. A segunda etapa da prova começará às 14h30, com previsão de término entre 17h30 e 18h.

Os locais de prova estão disponíveis no Cartão de Confirmação de Inscrição, acessível na Área do Candidato no site da Cesgranrio, responsável pela realização do exame. Esta é a primeira edição do concurso nesse novo formato unificado.

Entenda a estrutura do concurso

O CPNU está dividido em duas partes, com provas aplicadas nos períodos da manhã e da tarde. Confira como o exame foi estruturado:

‌



Período Matutino (2h30 de prova):

Nível Superior: Prova objetiva de conhecimentos gerais com 20 questões e uma prova discursiva de conhecimentos específicos do bloco.

Prova objetiva de conhecimentos gerais com 20 questões e uma prova discursiva de conhecimentos específicos do bloco. Nível Médio: Prova objetiva com 15 questões e uma redação.

Período Vespertino (3h30 de prova):

‌



Nível Superior: Prova objetiva com 50 questões de conhecimentos específicos.

Prova objetiva com 50 questões de conhecimentos específicos. Nível Médio: Prova objetiva com 45 questões.

Para os candidatos de nível médio, as avaliações não incluem questões dissertativas, exceto a redação aplicada no período matutino. As provas têm caráter classificatório e eliminatório e compõem a primeira fase da etapa inicial do concurso unificado, que terá validade de 12 meses.

O que é permitido levar para a prova?

O Ministério da Gestão alerta os candidatos para as regras de conduta durante as avaliações, que devem ser seguidas para evitar desclassificação ou prejuízos ao candidato.

‌



Para realização da prova, o participante deverá levar uma caneta preta de material transparente para realizar as provas. Não serão fornecidas canetas e não será permitido pedir uma caneta para outra pessoa durante as avaliações.

Relógios, óculos escuros, chapéu, boné, gorro, protetores auriculares, agendas eletrônicas, gravadores, pendrive, mp3 player ou similar, fones de ouvido, chaves com alarme ou com qualquer outro item eletrônico estão entre os objetos proibidos.

De acordo com a pasta, é permitido que os candidatos levem alimentos e água, mas as comidas devem estar em embalagens lacradas e as garrafas de água precisam ser transparentes.

A Fundação Cesgranrio, banca responsável pelo exame, vai fornecer envelopes porta-objetos para que os candidatos guardem o telefone celular (que deverá ficar desligado durante toda prova e não pode tocar alarmes), relógio e outros itens. Os envelopes deverão ser lacrados e identificados antes de o candidato se dirigir à carteira onde fará a prova e terão de ser guardados embaixo da cadeira.