Candidatos do CNU podem entrar com recursos contra gabaritos até esta quarta-feira No caso de questões anuladas, os pontos serão atribuídos a todos os candidatos que realizaram as provas objetivas. Economia|Rafaela Soares, do R7, em Brasília 21/08/2024 - 02h00 (Atualizado em 21/08/2024 - 02h00 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Provas foram aplicadas no domingo Tânia Rêgo/Agência Brasil - 18.08.2024

Os participantes que fizeram as provas do CNU (Concurso Público Nacional Unificado) podem apresentar recursos contra o gabarito oficial das avaliações até às 23h59 desta quarta-feira (21) (veja o passo a passo abaixo). Todo o processo deverá ser feito no mesmo site das inscrições, e não serão aceitos pedidos via postal, e-mail, fax ou fora do prazo. Ao todo, 970 mil pessoas participaram da primeira edição do certame, que ocorreu no último domingo.

Para acessar a página de recursos, o candidato deve usar a conta gov.br, clicar na área “Área do Candidato” e, em seguida, em “Solicitações”. O campo “Interposição de Recursos” deve aparecer, levando diretamente à página em que o pedido deve ser enviado.

Passo a passo

Entrar no mesmo site das inscrições: cpnu.cesgranrio.org.br/login. É necessário utilizar os dados do gov.br.

Em seguida, o interessado deve clicar em “Área do Candidato” e, na sequência, em “Solicitações”.

O candidato deve acessar o campo “Interposição de Recursos” e enviar a petição. O documento deve ser formal e narrar os fatos, além de solicitar uma providência.

Outras regras

O edital prevê que o candidato não precisa se identificar durante a solicitação do recurso. Caso seja possível reconhecer quem fez o pedido, ele será indeferido, independentemente da procedência.

No caso de questões anuladas, os pontos serão atribuídos a todos os candidatos que fizeram as provas objetivas.

‌



Confira os gabaritos

Manhã

Tarde

‌



Resultados do CNU

O cartão-resposta dos candidatos será divulgado no dia 10 de setembro, e a nota final, incluindo a redação e as questões dissertativas, poderá ser acessada a partir de 8 de outubro. Os resultados finais estão previstos para 21 de novembro.

O MGI (Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos) divulgou uma nota nesta segunda-feira (19) para confirmar que candidatos que preencheram incorretamente o cartão de respostas serão eliminados, conforme previsto em edital. “Após consulta à banca aplicadora e consulta jurídica, foi definido que, em respeito ao edital, ocorrerá a eliminação dos candidatos”, diz o texto.

“Em relação à questão do número no caderno de provas, gostaria de reforçar que, embora tenhamos mencionado várias vezes, é importante ler o edital e as instruções da prova. Estava muito claro, mas a eliminação não ocorrerá por isso. A Cesgranrio fará um esforço enorme para conseguir identificar essas questões por meio da localização das respostas, entre outros métodos”, respondeu.

Confira as próximas datas