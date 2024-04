Programa Pé-de-Meia: Consulta disponível para estudantes do ensino médio

Alto contraste

A+

A-

Capitalist Capitalist (Capitalist)

O Ministério da Educação anunciou a prorrogação do prazo para os estudantes do ensino médio da rede pública consultarem sua inclusão no Programa Pé-de-Meia. Essa iniciativa, uma espécie de poupança educacional para o ensino médio, permitirá que os beneficiários verifiquem sua situação através do aplicativo gratuito Jornada do Estudante, a partir de quarta-feira, 20 de março.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Capitalist

Leia mais em Capitalist

• Vladimir Putin vence eleição na Rússia e fica no poder até 2030

• Lojas Marisa divulga prévia operacional: receita líquida de varejo recua

• Inteligência Artificial: Grok, de Elon Musk, é um chatbot com toque de humor

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.