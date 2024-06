CDS do BNP Paribas e Société Générale avança em meio a cautela pré-eleição na França

Alto contraste

O custo de seguro de títulos de bancos franceses contra o risco de inadimplência, por meio de credit default swaps (CDS), está aumentando em meio ao crescente clima de cautela após a inesperada convocação antecipada de eleições na França. "Achamos que o avanço dos prêmios de risco nos mercados franceses faz sentido até agora, diante das sondagens atuais", disseram analistas do Barclays, em nota a clientes. As últimas pesquisas mostram que o partido de extrema direita tem uma relativa maioria, apontou o Barclays. O CDS de 5 anos do BNP Paribas subia para 49 pontos-base na manhã de sexta-feira, ante 46 pontos-base na quinta-feira e 10 pontos-base há uma semana. Já o CDS de 5 anos do Société Générale avançava para 58 pontos-base, ante 54 pontos-base na quinta-feira e 12 pontos-base uma semana atrás, segundo dados da S&P Global Market Intelligence. Fonte: Dow Jones Newswires.