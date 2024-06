Cemig e governo mineiro lançam programa voltado ao setor agropecuário

Alto contraste

A Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) e o governo mineiro anunciaram o lançamento do programa Cemig Agro, iniciativa destinada a aprimorar o atendimento aos consumidores do setor agropecuário e estabelecer protocolos de manutenção focados em beneficiar o agronegócio. O programa inclui, conforme nota da Cemig, a criação de canais de relacionamento exclusivos, com atendentes especialmente treinados para lidar com as especificidades do fornecimento de energia para o setor agropecuário. Os produtores rurais contarão com um número gratuito para contato (0800-721-6600), enquanto os sindicatos terão à disposição um canal exclusivo para comunicação e acompanhamento dos serviços que afetam seus associados (0800-722-8989). "Nosso objetivo na Cemig é apoiar os produtores rurais, facilitando seu crescimento. Para o ano de 2024, estamos destinando R$ 2,3 bilhões em investimentos para melhorias voltadas ao setor agropecuário, com um planejamento de alcançar cerca de R$ 11 bilhões até 2027", destaca Reynaldo Passanezi Filho, presidente da Cemig. O programa Cemig Agro também prevê a ampliação das bases operacionais e o fortalecimento das equipes, além de aumentar os recursos para manutenção preventiva e modernização da rede elétrica. Até o fim deste ano, a empresa planeja instalar 3.240 novos religadores automáticos, realizar a limpeza de mais de 43 mil quilômetros de faixas sob as linhas de transmissão e inspecionar mais de 140 mil quilômetros de rede elétrica.