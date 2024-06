CEO da Apple, Tim Cook divulga inteligência artificial da empresa

Alto contraste

O executivo-chefe da Apple, Tim Cook, apresentou nesta segunda-feira, 10, sua versão de inteligência artificial (IA), chamada de "Apple Intelligence". Ela lança mão de uma abordagem híbrida, que pode ter usos em dispositivos e também no processamento de informações em centros de dados, segundo a empresa. Cook qualificou a Apple Intelligence como um "sistema de inteligência pessoal". Além disso, a companhia informou que por fim levará um aplicativo de calculadora para o iPad. O nome dele é Math Notes. Anunciou ainda um aplicativo específico para armazenar todas as senhas do usuário. O novo aplicativo deve facilitar para clientes o acesso a sites e aplicativos e funciona em Macs, iPad e iPhone. As novidades foram divulgadas na Apple Worldwide Developers Conference (WWDC) deste ano. Fonte: Dow Jones Newswires.