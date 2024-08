Cinco estatais federais concentram 82% dos empregos criados pelas empresas da União Banco do Brasil, Caixa e Correios são os que mais empregam entre as 44 companhias da União; Petrobras e Ebserh completam a lista Economia|Jéssica Gotlib, do R7, em Brasília 25/08/2024 - 02h00 (Atualizado em 25/08/2024 - 02h00 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Petrobrás é uma das estatais que mais emprega no país Tauan Alencar/Ministério de Minas e Energia - 24.07.2024

Apenas cinco estatais federais concentram 82% dos trabalhadores das 44 empresas controladas pela União. São 316,4 mil pessoas empregadas pelo Banco do Brasil (92,3 mil), Caixa Econômica Federal (86,8 mil), Correios (85,8 mil), Petrobras (46,9 mil) e Ebserh (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares), com 44,1 mil. Ao todo, o país tem 436.283 pessoas ocupadas em uma das firmas governamentais. Os dados são do Relatório Agregado das Empresas Estatais Federais, divulgado pelo MGI (Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos) em junho deste ano com informações relativas a 2023.

“No caso dos bancos públicos e dos Correios, os números se devem ao fato de essas empresas terem redes de atendimento com milhares de unidades e presença em todo o território nacional. Já a Ebserh administra mais de 40 hospitais públicos e a Petrobras conta com unidades administrativas, de produção e refino em diferentes regiões do Brasil”, diz o documento.

O relatório mostra ainda que houve uma queda de 8,9% no número de empregados das estatais entre 2019 e 2022, indo de 476,2 mil para 434 mil. Entretanto, o documento celebra um discreto crescimento, de 0,5%, no quantitativo de trabalhadores no ano passado. O índice significa 2,3 mil contratações. Outro ponto que se destaca no relatório é que houve uma queda de 12,8% no valor gasto com remuneração e benefícios da força de trabalho, isso quando aplicada a correção pela inflação. A redução nos valores pagos é 4,4 pontos percentuais maior que a queda de 8,4% no número de funcionários entre 2023 e 2022.

A pesquisa apresenta também os perfil demográfico das pessoas contratadas pelas estatais. Prevalecem os homens (61,5%), com idade média de 45 anos e média de 15,7 anos de serviços prestados. Em relação às diferenças de gênero, o relatório mostrou maior diferença entre aqueles que têm mais de 11 anos de trabalho. Nesta faixa, somente três a cada dez funcionários eram mulheres.

‌



Já entre as pessoas com menos de 10 de serviço, a distribuição é de 51,3% homens e 48,7% mulheres. O número se aproxima um pouco da distribuição demográfica por gênero no país. Segundo dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), os percentuais na população brasileira em geral são 51,5% e 48,5%, respectivamente.