Citigroup enfrenta novo revés regulatório em seu plano de resolução

O conselho de cinco membros da Corporação Federal Asseguradora de Depósitos (Fdic, na sigla em inglês) tem a intenção de votar, na quinta-feira, o rebaixamento da sua avaliação dos sistemas de gerenciamento de dados do Citibank para uma "deficiência", de uma "falha", disseram fontes familiarizadas com o assunto. É a mais recente repreensão para o megabanco, que tem lutado para permanecer na visão positiva do governo. A Fdic e o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) já haviam sinalizado a falha em 2022 após uma revisão do plano de resolução. O Fed não deve se juntar à Fdic na escalada de suas preocupações sobre o plano do banco, que foi apresentado pela primeira vez em 2021, disseram fontes. Já o Citi disse, na segunda-feira, que estava confiante em sua capacidade de encerrar suas operações adequadamente, sem o uso de fundos dos contribuintes, se necessário. O Citi começou a abordar essas preocupações mesmo antes da chegada das Ordens de Consentimento, movendo-se para acelerar a nomeação de Jane Fraser como diretora executiva. Fraser, que sucedeu Mike Corbat no início de 2021, chamou o plano do banco para atualizar seus sistemas de sua principal prioridade, reconhecendo também que o esforço levaria anos e custaria bilhões de dólares. "Esse trabalho continua", disse Fraser, em abril. "Dada sua magnitude e escala, a transformação é um esforço de vários anos para abordar questões que se estenderam por mais de duas décadas," ela disse durante a ligação de resultados trimestrais do banco. "Fizemos progressos contínuos." Apesar do voto esperado da Fdic na quinta-feira, os reguladores geralmente apoiam as medidas que Fraser está tomando para reduzir o banco de consumo internacional, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto. Essas etapas incluem planos de vários anos para desmembrar o Banamex, banco de consumo mexicano que foi atingido por alegações de fraude. Fonte: Dow Jones Newswires.