Clientes de bancos relatam instabilidade no Pix nesta segunda-feira Plataforma mostra pico de queixas envolvendo diversos bancos a partir das 10h; BC diz que situação já está normalizada Economia|Do R7, com Estadão Conteúdo 14/10/2024 - 11h40 (Atualizado em 14/10/2024 - 13h29 )

Banco Central ainda não se posicionou sobre a instabilidade Marcello Casal Jr/Agência Brasil/Arquivo

Clientes de diversos bancos relataram problemas ao fazer transferências pelo Pix a partir das 10h desta segunda-feira (14). A plataforma Downdetector também mostra um pico de reclamações envolvendo instituições financeiras no mesmo horário.

Procurado, o Banco Central confirmou a falha.

“Houve a ocorrência de problemas técnicos no Sistema de Pagamentos Instantâneos (SPI) que afetaram o funcionamento do Pix durante a manhã desta segunda-feira (14/10). As equipes do Banco Central atuaram rapidamente, e o problema já se encontra resolvido", diz o BC em nota.

Um cliente do Santander questionou o banco no X e foi informado pela instituição que “houve uma instabilidade geral no Pix”.

Na mesma rede social, o Bradesco orientava seus clientes a tentar realizar as transações mais tarde.

O Itaú afirmou ter identificado uma instabilidade no sistema do Pix. “O banco acompanha de perto o processo de normalização com o Banco Central e orienta que os clientes não refaçam as transações em caso de erro na operação”, disse a instituição.

Oi Maria, orientamos que tente realizar o pix novamente mais tarde por gentileza! — bradesco (@Bradesco) October 14, 2024

Olá, houve uma instabilidade geral no PIX e nossas equipes técnicas estão trabalhando para solucionar o quanto antes. Tente um novo acesso mais tarde por favor. — Santander Brasil (@santander_br) October 14, 2024

Fui mandar pix e o pix tá fora do ar, e até agr meu dinheiro n voltou pra conta okkkkkk devo me preocupar ? — LC (@lccms7) October 14, 2024

Apagão de Pix.!!!! — Elaine Azevedo 😻 (@elaineazevedo75) October 14, 2024

o pix com instabilidade desde cedo — k (@lukovfct) October 14, 2024