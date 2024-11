Clientes do Nubank alegam bug e compartilham nas redes saques de R$ 1.000 sem limite Clientes publicaram vídeos com maços de dinheiro nas mãos, supostamente retirados de caixas eletrônicos; banco confirma falha e diz que serviço já foi normalizado Economia|Do R7 08/11/2024 - 09h53 (Atualizado em 08/11/2024 - 14h24 ) twitter

Imagens mostram filas em caixas eletrônicos Reprodução/X

Diversos vídeos de supostos clientes do Nubank sacando dinheiro foram publicados nas redes sociais na madrugada desta sexta-feira (8). As publicações disponíveis no X informam que uma falha da instituição financeira estava permitindo retiradas de até R$ 1.000 (máximo permitido pelo caixa eletrônico) com o cartão de crédito, mesmo sem qualquer limite disponível.

A notícia provocou uma corrida de pessoas a caixas da rede Banco24Horas em postos de combustíveis. O Nubank entrou nos trending topics do X nesta manhã.

Supostos saques ilimitados em caixas eletrônicos lideraram a categoria 'Notícias' do X Reprodução/X

Em um dos vídeos, um homem ressalta a presença de policiais militares em um posto de combustíveis, onde pessoas teriam sido detidas. Em outro, a presença de um caveirão, blindado usado pela PM do Rio de Janeiro, é mencionado. No entanto, ainda não há confirmação de onde o caso ocorreu.

Procurado, o Nubank informou que “uma oscilação ocorrida durante a madrugada afetou temporariamente a disponibilidade de saque e que as operações já foram normalizadas".

Em seu site, a instituição ressalta que clientes podem sacar até 15% do limite do cartão de crédito, desde que não ultrapasse R$ 2.500 por fatura. Essa modalidade, no entanto, é contraindicada por especialistas em finanças pessoais pelo alto custo.

No banco em questão, os juros são de 9,75% ao mês. Ou seja, uma pessoa que retira R$ 2.500 pode pagar até R$ 2.743,75 na fatura seguinte, a depender do período do saque até a data de vencimento.

Veja abaixo publicações no X sobre a falha no Nubank:

esse prejuízo q a nubank tá tomando por causa do saque de crédito, nessa madruga vai entrar pra história, tem gente sacando mais de 4 k no caixa eletrônico e desbloqueando pelo aplicativo pra sacar mais pic.twitter.com/Zrc8yGH2Yd — Ecko (@atrelar) November 8, 2024

Eu indo dormir hoje depois de sacar 60mil no bug da nubank pic.twitter.com/x3MeGuOvWx — Jolyne motorista de uber (@findlovegood) November 8, 2024

Tô saindo agora da concessionária.



Obrigado bug do Nubank 🙏 pic.twitter.com/hjuI6UQK6l — Otavio (@otavi0XI) November 8, 2024

Quem tá na rua fazendo o trampo Nubank fica na atividade hein 👀🚓 pic.twitter.com/gxh3WQnnbK — prensadinhode10 (@BRKzl_) November 8, 2024