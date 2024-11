CNPJ vai mudar de formato, com letras e números, a partir de julho de 2026 A mudança no documento não afetará os CNPJs já existentes, que permanecerão válidos, segundo a Receita Federal Economia|Do R7 16/10/2024 - 19h04 (Atualizado em 16/10/2024 - 19h04 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

CNPJ vai mudar de formato, com letras e números Reprodução/Instagram

A Receita Federal anunciou nesta quarta-feira (16) que mudará o formato do CNPJ (Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica), que passará a incluir letras, além dos números. A medida foi publicada em Instrução Normativa RFB nº 2.229, nesta terça-feira (15).

Segundo a Receita, a mudança atende a crescente demanda por novos números de CNPJ. No entanto, não afetará os CNPJs já existentes. Os números atuais permanecerão válidos, e os dígitos verificadores também não serão alterados.

“A transição para o formato alfanumérico será progressiva e está prevista para julho de 2026″, afirma a Receita.

O novo número de identificação do CNPJ terá 14 posições. As oito primeiras identificarão a raiz do novo número, compostas por letras e números.

‌



As quatro seguintes representarão a ordem do estabelecimento, também alfanuméricas. As duas últimas posições, que correspondem aos dígitos verificadores, continuarão a ser numéricas.

“Embora a rotina de cálculo do dígito verificador (DV) seja ajustada, a fórmula de cálculo pelo módulo 11 seguirá sendo utilizada. A principal diferença será a substituição dos valores numéricos e alfanuméricos pelo valor decimal correspondente ao código constante na tabela ASCII e dele subtraído o valor 48. Assim os valores serão, por exemplo, A=17, B=18, C=19, e assim por diante”, explica a Receita.