Colheita de soja na Argentina alcança 96% da área apta, diz bolsa de Cereais

São Paulo, 14 - A colheita de soja na Argentina alcançou 96% da área apta, avanço de 3,8 pontos porcentuais na semana, informou a Bolsa de Cereais de Buenos Aires, em relatório semanal. O rendimento médio nacional está em 3.010 quilos por hectare, e a estimativa de produção foi mantida em 50,5 milhões de toneladas. A colheita de milho na Argentina alcançou 40,3% da área apta na última semana, avanço de 5,2 pontos porcentuais ante a semana anterior. O rendimento médio nacional está em 7.530 quilos por hectare, e a estimativa de produção foi mantida em 46,5 milhões de toneladas. A bolsa disse também que o plantio de trigo da safra 2024/25 no país avançou 20,6 pontos porcentuais na última semana e alcançou 46,3% da área total prevista, de 6,2 milhões de hectares. Na comparação com igual período do ano passado, os trabalhos estão 7,3 pontos porcentuais adiantados.