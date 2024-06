Comercialização da safra 2023/24 de soja atinge 77,9% em MT, mostra Imea

Alto contraste

São Paulo, 11 - A comercialização de soja da safra de 2023/2024 chegou a 77,90% do total produzido em Mato Grosso no mês de maio, um avanço de 5,81 pontos porcentuais (p.p.) em relação a igual período do ano passado. Na comparação mensal, a alta foi de 10,47 p.p, segundo o Instituto Mato-Grossense de Economia Agropecuária (Imea), em boletim. O Imea avalia que a maior comercialização se deu sobretudo à valorização do grão. O preço ficou em R$ 117,39 a saca, alta mensal de 5,97%. Exportações Mato Grosso escoou 3,85 milhões de toneladas de soja em maio, volume 16,66% mais baixo que o de abril. No acumulado de janeiro a maio, foram 16,68 milhões de toneladas, retração de 6,40% ante o mesmo período do ano passado. Em maio, a China foi o país que mais comprou, com 2,37 milhões de toneladas, e em seguida veio a Espanha, com 410 mil toneladas.