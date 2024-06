Comitê do Fed diz que inflação arrefeceu no último ano, mas permanece elevada O Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês) do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) considerou...

Alto contraste

A+

A-

O Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês) do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) considerou que a inflação nos Estados Unidos diminuiu ao longo do último ano, mas permanece em patamar elevado, ao manter a taxa dos Fed Funds na faixa entre 5,25% a 5,50% ao ano, em decisão unânime. "Nos últimos meses, houve modestos avanços adicionais em direção ao objetivo de inflação de 2% do Comitê", diz o comunicado. A autoridade monetária ressalta que os indicadores recentes sugerem que a atividade econômica continuou a se expandir a um ritmo sólido, com ganhos de emprego fortes e a taxa de desemprego se mantendo baixa.