Compras virtuais: setembro tem 156,6 mil tentativas de fraude; prejuízo chega a R$ 173,3 milhões

Consumidor deve estar atento na hora de comprar

Uma pesquisa mostrou que o Brasil registrou 156,6 mil tentativas de fraude em compras virtuais durante o mês de setembro. Segundo o estudo, o prejuízo estimado poderia chegar a R$ 173,3 milhões, o que representa uma redução de 14,8% em comparação ao mesmo período de 2023. Outro dado apresentado é o valor do ticket médio, um indicador que mostra o valor médio de vendas por cliente, que ficou em R$ 1.101, um aumento de 15,1% na comparação com o ano passado.

A pesquisa considera “tentativa de fraude” todas as transações classificadas como suspeitas ou confirmadas. Além disso, foram considerados apenas pagamentos via cartão de crédito no setor de e-commerce.

Feito pela empresa ClearSale, companhia de inteligência de dados e soluções antifraudes em diversos segmentos, o documento analisou 14,4 milhões de compras no intervalo entre 1° e 30 de setembro. Para o superintendente comercial da empresa, Matheus Manssur, os números ainda revelam uma realidade preocupante.

“As tentativas de fraude no comércio eletrônico, embora tenham apresentado uma leve diminuição em números absolutos, permanecem uma realidade preocupante que exige atenção contínua das empresas e consumidores. A evolução das tecnologias de segurança e a conscientização sobre práticas de compra seguras têm contribuído para essa redução, mas os fraudadores também estão se adaptando e se tornando mais sofisticados”, alerta.

No ranking das categorias com mais tentativas de fraude no mês, os destaques vão para:

Eletrônicos (4,2%), com ticket médio de R$ 1.977;

(4,2%), com ticket médio de R$ 1.977; Games (4,1%), com R$ 1.605;

(4,1%), com R$ 1.605; Celulares (3,8%), com R$ 2.849;

(3,8%), com R$ 2.849; Informática (2,9%), com R$ 2.648; e

(2,9%), com R$ 2.648; e Eletrodomésticos (1,7%), com R$ 2.477.

Como se proteger?

A Senacon (Secretaria Nacional do Consumidor) afirma que, com algumas ações, o cliente pode evitar fraudes em compras eletrônicas. São elas:

Compre de lojas confiáveis: Prefira estabelecimentos conhecidos, com boa reputação no mercado e que ofereçam canais de atendimento ao consumidor.

Prefira estabelecimentos conhecidos, com boa reputação no mercado e que ofereçam canais de atendimento ao consumidor. Desconfie de preços muito baixos: Se um produto está sendo vendido muito abaixo do preço médio, desconfie. Isso pode ser um indício de falsificação ou golpe.

Se um produto está sendo vendido muito abaixo do preço médio, desconfie. Isso pode ser um indício de falsificação ou golpe. Verifique se o site é seguro: Antes de inserir seus dados pessoais ou fazer um pagamento, certifique-se de que o site tem criptografia de segurança (representado por um cadeado ao lado do URL).

Antes de inserir seus dados pessoais ou fazer um pagamento, certifique-se de que o site tem criptografia de segurança (representado por um cadeado ao lado do URL). Pesquise avaliações de outros consumidores: Ler a opinião de quem já comprou pode ajudar a identificar vendedores confiáveis e evitar problemas.

Ler a opinião de quem já comprou pode ajudar a identificar vendedores confiáveis e evitar problemas. Cheque a presença do selo do Inmetro: No caso de brinquedos, eletrônicos e produtos infantis, é fundamental verificar se eles têm o selo de qualidade do Inmetro para garantir que passaram por testes de segurança.