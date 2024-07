Concurso do BNDES abre inscrições nesta sexta-feira; veja dicas de especialista Interessados podem se inscrever pelo site da Fundação Cesgranrio; taxa é de R$ 110 e o salário inicial é de R$ 20.900 Economia|Carlos Eduardo Bafutto, do R7, em Brasília 26/07/2024 - 02h00 (Atualizado em 26/07/2024 - 02h00 ) ‌



Provas serão aplicadas em 13 de outubro Marcos Santos / USP Imagens

O BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) abre às 10h desta sexta-feira (26) as inscrições para o concurso com 150 vagas de nível superior e 750 para formação de cadastro de reserva. Os interessados podem se inscrever até 19 de agosto pelo site da Fundação Cesgranrio, banca organizadora da seleção. A taxa é de R$ 110.

As provas serão aplicadas em 13 de outubro, em todas as capitais e no Distrito Federal. A prova objetiva será pela manhã (com duração de quatro horas) e a discursiva à tarde, também com quatro horas de duração.

Segundo a instituição, as vagas ofertadas são destinadas ao escritório do BNDES no Rio de Janeiro (RJ). No entanto, o candidato aprovado poderá ser lotado, de acordo com a necessidade, em outra unidade, como São Paulo, Brasília e Recife. A jornada de trabalho é de 35 horas semanais e o salário inicial é de R$ 20.900. Os convocados serão regidos pelo regime da CLT (Consolidação das Leis do Trabalho).

Especialista alerta que concurso do BNDES é de alto nível Divulgação / Gran Cursos

Para o especialista em aprovação Eduardo Cambuy, quem quiser se sair bem na prova deve ter o conhecimento pleno do edital com as suas características peculiares em relação à distribuição de matérias e prova discursiva. Ainda segundo Cambuy, ao estudar para o BNDES, o candidato deve entender a significância do conteúdo específico e a proporcionalidade do peso da prova discursiva. “Estudar com bons materiais e praticar resolvendo muitas questões da Cesgranrio é uma excelente dica de preparação bem direcionada”, diz.

É importante o candidato saber em qual área poderá ser mais competitivo dentro do prazo planejado para a aplicação da prova (Eduardo Cambuy, especialista em concursos públicos)

O especialista lembra que a carreira no BNDES é de alto nível, “com excelente remuneração, excelentes benefícios”, diz. “Portanto, a dedicação tem que ser intensa e contínua, pois muitos candidatos estão se preparando há tempos para cargos como esse”, acrescenta.

De acordo com o professor, os candidatos da área de tecnologia da informação podem ter vantagem sobre os demais. “As grandes áreas com maior número de cargos e vagas foram as áreas da tecnologia da informação, sobrepondo todas as áreas, como direito, economia etc”, afirma. “Para esse grupo de tecnologia da informação, a dica maior é focar o conteúdo específico, entretanto, sem abandonar o conteúdo básico”, diz Cambuy.

O especialista argumenta que o conhecimento específico tem uma nota muito aproximada entre os concorrentes. “O que acaba definindo a aprovação do candidato, fica sendo o conhecimento básico. Assim, diante de um edital com a densidade de conteúdo e a diversidade de áreas, com a remuneração atrativa e excelentes benefícios, o candidato vai precisar de disponibilidade de horas e, sobretudo, priorizar os assuntos mais relevantes a depender do tempo de que dispõe para os seus estudos, visto que terá de fazer muitos exercícios simulados e, claro, redações”, conclui.