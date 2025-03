Concurso do STM: com salários de até R$ 14,8 mil, inscrições começam às 10h desta sexta Interessados devem acessar o site do Cebraspe, banca responsável pelo concurso; taxas variam entre R$ 80 e R$ 120 Economia|Do R7, com informações da Agência Brasil 07/03/2025 - 02h00 (Atualizado em 07/03/2025 - 02h00 ) twitter

Taxas variam entre R$ 80 a R$ 120 Tânia Rêgo/Agência Brasil/Arquivo

Os interessados em participar do concurso público do STM (Superior Tribunal Militar) podem acessar o site do Cebraspe (Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos) para fazer às inscrições a partir das 10h desta sexta-feira (7). Segundo o edital, publicado na última sexta-feira (28), as taxas variam entre R$ 80, para o cargo de técnico judiciário, e R$ 120, para analista judiciário.

Na quinta-feira (6), o edital foi retificado e o prazo final para se inscrever foi encurtado. Antes os candidatos tinham até 4 de abril para se candidatar, agora só terão até 28 de março. O último dia para o pagamento das taxas será em 22 de abril. No total, são ofertadas 80 vagas para candidatos com ensino superior, com nomeação imediata, e formação de cadastros reserva. A remuneração inicial pode chegar a R$ 14,8 mil.

A seleção contará com as seguintes etapas:

Provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos;

Prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, somente para os cargos de analista judiciário;

Teste de aptidão física, de caráter eliminatório, somente para o Cargo 9: técnico judiciário — Área: Administrativa — Especialidade: agente da Polícia Judicial.

As provas serão aplicadas em todas as 27 capitais do país, bem como nas cidades de Juiz de Fora (MG), Santa Maria (RS) e Bagé (RS). A retificação de quinta também alterou a data da prova em uma semana. Agora, a avaliação será aplicada em 1° de junho.

O edital do concurso estabelece uma carga horária de 40 horas semanais de trabalho. As oportunidades são para atuar nas áreas de administração, tecnologia da informação, comunicação social, contabilidade, entre outras. Pelo cronograma oficial do certame, o resultado final das provas objetivas será divulgado em 30 de junho. Já o resultado provisório na prova discursiva, somente para os cargos de analista judiciário, ocorrerá em 2 de julho.

Cotas

Atendendo às normas de inclusão, o edital prevê a seguinte distribuição de vagas: 20% para candidatos negros (pretos e pardos); 5% para pessoas com deficiência; 3% para candidatos indígenas.

Para concorrer a uma das vagas reservadas, o candidato deverá, no ato da solicitação de inscrição, informar que deseja concorrer às vagas reservadas às cotas.

No caso de vagas destinadas a pessoas com deficiência, o candidato deverá também enviar a imagem legível de laudo médico sobre a deficiência, emitido por um profissional de saúde (fisioterapeuta, fonoaudiólogo, psicólogo ou terapeuta ocupacional) que atue na área da deficiência do candidato. O laudo precisa ter sido emitido, no máximo, nos 36 meses anteriores ao último dia de inscrição neste concurso público.