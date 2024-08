Concurso Unificado: o que você precisa saber para se sair bem na prova de domingo São 6.640 vagas em 21 órgãos federais; R7 traz dicas para quem deseja fazer uma boa prova neste domingo Economia|Rafaela Soares e Carlos Eduardo Bafutto, do R7, em Brasília 17/08/2024 - 02h00 (Atualizado em 17/08/2024 - 02h00 ) ‌



Mais de 2,1 milhões fazem as provas neste domingo Reprodução/Record Brasília/Arquivo

O CNU (Concurso Público Nacional Unificado) oferece 6.640 vagas em 21 órgãos federais e ocorre neste domingo (18). Ao todo, mais de 2,1 milhões de pessoas devem participar do certame em 228 cidades de todo o país. A seleção, segundo especialistas, é uma boa oportunidades para aprovação de candidatos menos experientes por exigir conceitos que não eram cobrados em concursos anteriores.

A prova é um novo desafio para qualquer candidato, segundo o professor de Informática e TI em cursos preparatórios Deodato Neto. “As matérias são bem diferentes. São temas como diversidade, políticas públicas e transparência da Inteligência Artificial. Esses conteúdos não são cobrados em provas de concursos comuns. Isso quer dizer que quem começar a se preparar agora tem condições de passar”, explica.

Confira aqui as principais dicas para o exame

Vale a pena “chutar”?

O sistema de correção da Cesgranrio, banca responsável pelo exame, não prejudica quem usa a estratégia de “chutar” para responder alguma questão. Segundo o método utilizado, é importante que o candidato responda todas as perguntas, mesmo que não saiba todas as respostas, já que não vai perder pontos em caso de erros.

Como é a estrutura do exame?

O certame será em dois turnos, com conteúdos diferentes em cada um deles. Pela manhã, os candidatos responderão a questões de conhecimentos gerais e uma redação ou pergunta dissertativa. À tarde, os participantes farão questões de conhecimentos específicos.

Veja mais detalhes:

Vou receber uma folha de anotações?

O MGI (Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos) afirmou que os candidatos receberão duas folhas de anotações, uma para cada período de avaliação. Elas serão uma “cópia” do cartão de respostas, com o número exato de questões de cada turno.

“A folha da manhã não pode ser levada para dentro da sala no período da tarde, devendo ser guardada no envelope oferecido pelos fiscais para guardar utensílios pessoais, como telefones e chaves”, afirmou o MGI.

O candidato que quiser levar o material para casa deverá aguardar até os últimos 30 minutos de prova.

Como posso saber meu local de prova?

Os locais de prova estão disponíveis no Cartão de Confirmação, que pode ser acessado no site onde as inscrições foram feitas (confira o passo a passo abaixo). Apesar de não ser obrigatório, os responsáveis pela prova recomendam que os candidatos levem uma cópia impressa no dia das avaliações.

Quais documentos devo levar?

Segundo o MGI, a apresentação de um documento original com foto é obrigatória. “Cópias, mesmo que autenticadas, não serão aceitas em nenhuma circunstância”, ressaltou a pasta.

Entre os documentos aceitos estão a carteira de identidade original, passaporte, carteira de trabalho e carteiras expedidas pelos Comandos Militares e pelos Corpos de Bombeiros. Documentos digitais também serão aceitos.

Veja a lista completa:

Carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional (Ordens, Conselhos);

Passaporte brasileiro;

Certificado de reservista ou dispensa de incorporação;

Carteiras funcionais do Ministério Público;

Carteiras funcionais expedidas por órgão público que, por Lei Federal, valham como identidade;

Carteira de trabalho;

Carteira nacional de habilitação (somente modelo com foto);

Documentos digitais, com foto e assinatura (e-Título, CNH digital e RG digital), apresentados nos respectivos aplicativos oficiais.

O que é proibido levar?

Entre os itens proibidos estão bonés, gorros, tampões, aparelhos eletrônicos e óculos escuros.

VEJA A LISTA COMPLETA AQUI

Posso levar comida?

É permitido que os candidatos levem alimentos e água no dia da prova. As comidas devem estar em embalagens lacradas e as garrafas de água precisam ser transparentes.

Qual o tempo mínimo de permanência nos locais de prova?

O tempo mínimo de permanência nos locais de prova, em ambos os turnos, é de duas horas. Caso o candidato termine antes do tempo, aproveite para revisar as questões. Se o candidato sair antes, será eliminado do concurso.