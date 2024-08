Concursos públicos oferecem salário de até R$ 20,9 mil; veja onde se inscrever Os destaques são os concursos do BNDES, do Tribunal Regional Federal da 5ª Região e dos Correios, que abre inscrição nesta quarta-feira Economia|Do R7 05/08/2024 - 02h00 (Atualizado em 05/08/2024 - 02h00 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Concurso do BNDES tem inscrição até 19 de agosto Reprodução/BNDES

Faltando 14 dias para as provas do Concurso Público Nacional Unificado, chamado de Enem dos Concursos, outras oportunidades estão com as inscrições abertas. O destaque é o concurso para o BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), com 150 vagas e salário inicial de R$ 20.900.

Outro concurso que terá as inscrições abertas nesta semana, na quarta-feira (7), será o dos Correios. Com 33 vagas, o salário inicial varia de R$ 3.672,84 a R$ 6.872,48.

O R7 separou, no total, dez oportunidades. Confira os prazos de inscrição e o nível de escolaridade exigido. Para encontrar um cargo específico, aperte ao mesmo tempo as teclas “control” e “f” e digite o que procura.

Veja os concursos com inscrição aberta

1) BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social)

Publicidade

Vagas: 150 vagas imediatas e outras 750 em cadastro de reserva

Remuneração inicial: R$ 20.900

Publicidade

Inscrições: até 19 de agosto pelo site da Fundação Cesgranrio

Taxa de inscrição: R$ 110

Publicidade

Data das provas: 13 de outubro

Edital

2) TRF-5 (Tribunal Regional Federal da 5ª Região)

Vagas: para cadastro de reserva

Inscrições: até 27 de agosto, no site ibfc.org.br

Salários: vão de R$ 8.529,64 a R$ 13.994,76.

Taxa de inscrição: R$ 110, para cargos de analista judiciário, e R$ 75, para os cargos de técnico judiciário

Edital

3) Correios

Vagas: 33 de nível júnior, além da formação de cadastro de reserva

Cargos: técnico em segurança do trabalho, engenheiro de segurança do trabalho, enfermeiro e médico do trabalho

Salários: entre R$ 3.672,84 e R$ 6.872,48

Data das provas: 13/10

Inscrições: de 7 de agosto a 8 de setembro

Taxa de inscrição: R$ 70, via boleto bancário até o dia 9 de setembro

Onde fazer a inscrição: Iades (Instituto Americano de Desenvolvimento)

Edital

4) Embratur (Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo)

Vagas: 40 vagas e formação de cadastro de reserva

Cargos: analista e assistente

Salário: R$ 8.302,44 (analista) e R$ 3.158,59 (assistente)

Inscrição: até 16/08

Taxa de inscrição: R$ 60 (assistente) e R$ 90,00 (analista)

Onde se inscrever: site do Fapetec (Fundo de Apoio à Pesquisa, Ensino, Tecnologia e Cultura)

Data da prova: virtualmente no dia 28 de agosto

Edital

5) Prefeitura de Vista Alegre do Alto

Requisitos: ensino médio, técnico e superior

Salário: R$ 2.436,00 a R$ 6.405,00

Vagas: 62 em 28 carreiras

Inscrições: até 13/08

Taxa de inscrição: R$ 120,00 (ensino médio) e R$ 150 (ensino superior)

Cargos com mais vagas: professor de educação básica I (9 vagas), agente administrativo (8), agente de combate às endemias (4), enfermeiro (4), psicólogo (3) e assistente social (3)

Inscrição: site da Vunesp

Edital

6) Câmara de Alumínio (SP)

Requisitos: ensino médio e ensino superior

Salário: R$ 2.930,77 a R$ 4.904,08

Vagas: 5

Inscrições: até 08/08

Onde fazer a inscrição: Vunesp

Cargos: de níveis médio (escriturário) e superior (agente de contratação pública e oficial de comunicação social)

Edital

7) Prefeitura de Santo André (SP)

Cargo: procurador

Requisito: ensino superior

Salário: R$ 9.710,65

Vagas: 2 vagas para procurador e 1 para procurador autárquico (previdência)

Inscrições: até 29/08

Onde fazer a inscrição: Vunesp

Edital

8) Unesp Jaboticabal (SP)

Requisito: ensino superior

Salário: R$ 10.198,15

Vaga: 1

Inscrições: até 29/08

Cargo: assistente de suporte acadêmico IV (Área de atuação: Coleção Biológica e Patrimônio Genético)

Onde fazer a inscrição: Vunesp

Edital

9) Iprem SP (Instituto de Previdência Municipal de São Paulo)

Inscrições: até 15/08

Taxa de inscrição: R$ 98,75

Vagas: 30

Cargo: analista previdenciário

Salário: R$ 9.655,08

Data da prova: 15 de setembro

Onde se inscrever: Fundação Carlos Chagas

Edital

10) Basa (Banco da Amazônia)

Inscrições: até 26/08

Vagas: 50 vagas imediatas, além de 400 vagas para formação de cadastro de reserva

Requisitos: nível médio e superior

Salário: entre R$ 3.317,51 e R$ 3.942,81.

Onde fazer a inscrição: no site da Fundação Cesgranrio

Taxa de inscrição: R$ 70,00

Data das provas: 20 de outubro de 2024

Edital