Confiança cai em 18 dos 29 setores da indústria em outubro, diz CNI Levantamento mostra que os segmentos de biocombustíveis, borracha, madeira e minerais não metálicos são os mais otimistas Economia|Beatriz Oliveira*, do R7, em Brasília 29/10/2024 - 12h10 (Atualizado em 29/10/2024 - 12h18 )

Índice de confiança de empresários industriais de outubro mostra menos confiança

Uma pesquisa da CNI (Confederação Nacional da Indústria) revela que a confiança caiu em 18 dos 29 setores da indústria brasileira em outubro de 2024. Nos outros 11 segmentos, ela aumentou. O levantamento divulgado nesta terça-feira (29) diz que o cenário foi identificado em quatro regiões do país.

Para entender as expectativas das empresas, é usado um indicador chamado ICEI (Índice de Confiança do Empresário Industrial), que varia de 0 a 100. Quando o valor está acima de 50, significa que o empresário está confiante. Quanto mais abaixo de 50, menos confiante ele está.

O ICEI de outubro mostrou que os segmentos menos confiantes foram:

Biocombustíveis: 47,1

Produtos de borracha: 47,5

Madeira: 49,1

Produtos de minerais não metálicos: 49,2

Os serviços que ficaram mais otimistas foram:

Farmoquímicos e farmacêuticos: 58,3

Perfumaria, limpeza e higiene: 56,3

Impressão e reprodução: 55,5

Manutenção e reparação: 54,8

O gerente de análise econômica da CNI, Marcelo Azevedo, explica que esse foi o primeiro levantamento da confiança dos empresários da indústria feito após o aumento da Selic, a taxa básica de juros. “A queda disseminada da confiança entre os setores, em outubro, pode refletir essa mudança.”

A pesquisa abordou 759 empresas de pequeno porte, 689 de médio porte e 445 de grande porte, somando 1.893 empresários. Os dados foram coletados pela CNI entre 1º e 10 de outubro de 2024.

Otimismo na região Norte

Segundo a CNI, a região Norte não apresentou variação na confiança. O otimismo caiu 1 ponto no Nordeste, 0,8 no Sul, 0,6 no Centro-Oeste e 0,5 no Sudeste. Apesar da queda, todas as regiões ficaram com o ICEI acima de 50.

Norte: 55,7

Nordeste: 56,9

Sudeste: 51,4

Sul: 51,6

Centro-Oeste: 53,5

*Sob supervisão de Bruna Lima