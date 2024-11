Confira as próximas etapas do ‘Enem dos Concursos’ que começam nesta quinta Entre eles, estão a verificação da declaração de candidatos negros ou indígenas e avaliação de pessoas com deficiência Economia|Do R7, com informações do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos 17/10/2024 - 09h08 (Atualizado em 17/10/2024 - 09h56 ) twitter

Resultados finais devem ser divulgados em 21de novembro Reprodução/RECORD - Arquivo

Os candidatos que realizaram as provas do CNU (Concurso Público Nacional Unificado) devem ficar atentos às próximas etapas do certame, que começam nesta quinta-feira (17). Entre elas, está o início da verificação das declarações de candidatos negros e indígenas para as vagas reservadas, além da abertura do prazo para a avaliação biopsicossocial das pessoas com deficiência (veja detalhes abaixo).

Os candidatos também podem conferir, a partir desta quinta, os resultados dos pedidos de revisão das notas das provas discursivas e da redação. O resultado final do “Enem dos Concursos” está previsto para 21 de novembro.

Candidatos negros

Neste caso, o candidato deve acessar a “Área do Candidato” na página oficial do concurso e clicar em “Resultados e Convocações”. No procedimento, a pessoa que se autodeclarou negra deverá se apresentar à Comissão de Heteroidentificação, que será realizada nos dias 2 e 3 de novembro.

Durante a análise, o candidato terá seus dados biométricos coletados e será submetido ao exame grafológico. O procedimento será filmado pela Fundação Cesgranrio para fins de registro de avaliação para uso da comissão.

ACESSE AQUI A PÁGINA OFICIAL DO CNU

Serão eliminados os candidatos que:

Não comparecerem ao procedimento de heteroidentificação; ou

Se recusarem a ser filmados; ou

Se recusarem a coletar os dados biométricos ou a fazer o exame grafológico.

O resultado preliminar deve ser divulgado em 13 de novembro, mesmo prazo para os recursos.

Candidatos indígenas

Neste caso, o candidato deverá seguir o mesmo procedimento estabelecido pela Comissão de Verificação Documental Complementar, nos dias 2 e 3 de novembro.

A Comissão irá analisar a documentação comprobatória de pertencimento étnico, que foi enviada pelos candidatos no momento da inscrição no CNU. Não será possível enviar outros documentos.

A divulgação dos resultados segue o mesmo calendário.

Avaliação Biopsicossocial

A avaliação documental será realizada por uma equipe multiprofissional designada pela Fundação Cesgranrio, que emitirá parecer conclusivo sobre o enquadramento ou não da deficiência à luz da legislação.

Os candidatos serão avaliados por essa equipe com base na documentação médica (atestado ou laudo ou relatório) enviada, via upload, no ato da inscrição, que ateste a espécie e o grau ou o nível de deficiência (se conhecida), bem como a provável causa da deficiência.

Resultado da avaliação de títulos

A divulgação dos resultados preliminares da avaliação de títulos está prevista para o dia 4 de novembro. Os recursos a esses resultados podem ser apresentados a partir do mesmo dia, até 5 de novembro.