Consórcio, financiamento ou à vista? Confira qual é a melhor maneira de realizar o sonho da casa própria O educador financeiro Fabio Shius destaca as vantagens e desvantagens de cada opção Economia|Do R7 14/08/2024 - 11h15 (Atualizado em 14/08/2024 - 11h15 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Reprodução

Consórcio, financiamento ou à vista: qual é a melhor forma de adquirir seu sonho? Neste vídeo, o educador financeiro Fabio Shius vai explorar as diferentes maneiras de realizar seus sonhos de consumo, como a compra de uma casa ou um carro. Ele analisa as três principais formas de aquisição: à vista, financiamento e consórcio, destacando as vantagens e desvantagens de cada opção. Confira:

Este vídeo tem o apoio do Consórcio Sortudão da Caixa Consórcio. Clique aqui e saiba mais sobre esse produto que vai sortear um prêmio de R$ 100 mil.

A promoção do Consórcio Sortudão da Caixa Consórcio é válida para adesões até 31/08/2024.