Copom define nesta quarta nova taxa de juros; expectativa é de que Selic chegue a 11,25% Economistas veem ritmo maior de alta dos juros devido a preocupações sobre metas fiscais e piora nas expectativas de inflação Economia|Clarissa Lemgruber, do R7, em Brasília 06/11/2024 - 02h00 (Atualizado em 06/11/2024 - 02h00 )

Expectativa é que Selic passe para 11,25% ao ano

O Copom (Comitê de Política Monetária) do Banco Central define nesta quarta-feira (6) a nova taxa de juros da economia brasileira. A expectativa de economistas ouvidos pelo R7 é de que a reunião termine com a decisão de aumentar a Selic em 0,5 ponto percentual, passando dos atuais 10,75% para 11,25% ao ano. A rodada de discussões teve início nessa terça-feira (5).

Na última reunião, os diretores do BC decidiram, de forma unânime, aumentar a taxa básica de juros em 0,25 ponto percentual, para 10,75% ao ano. A alta foi a primeira desde agosto de 2022, quando o índice chegou a 13,75% ao ano.

Com preocupações sobre o cumprimento das metas fiscais, a piora nas expectativas de inflação e o dólar nas alturas, especialistas apontam que um aumento maior dos juros é necessário para tentar levar a inflação à meta.

“Mesmo com a inflação atual sob controle, a projeção de alta pode gerar comportamentos que, de fato, aceleram a subida dos preços, como reajustes salariais e mudanças na precificação de produtos e serviços", explica o economista Hugo Garbe, professor da Universidade Presbiteriana Mackenzie.

Por esse motivo, diz o especialista, o Banco Central precisa agir de forma a manter essas expectativas sob controle, evitando cortes bruscos na Selic que poderiam afrouxar demais a política monetária.

O professor César Bergo, presidente do Conselho Regional de Economia do Distrito Federal, lembra que a reunião do Copom ocorre em um “cenário instável internacional”, sobretudo em função da política monetária norte-americana. Ele também cita a alta do dólar entre os principais motivos para a possível aceleração da Selic.

“O Federal Reserve [o banco central dos Estados Unidos] está reticente em continuar a política de baixa da taxa de juros. No campo interno, temos uma inflação que teima em ficar elevada e a questão fiscal com essas idas e vindas, mas o preocupante é o dólar.”

Alta do dólar

Na última sexta-feira (1º), o dólar fechou a R$ 5,86, maior patamar registrado no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O valor também foi o maior desde maio de 2020, durante a pandemia de Covid-19.

A alta da moeda traz impacto para as expectativas de inflação, que continuam se afastando do centro da meta de 3% — com margem de tolerância de 1,5 ponto percentual para mais ou para menos.

“Essa questão vem preocupando porque afeta diretamente os preços aqui no Brasil em função da importação, sobretudo de alimentos, como é o caso da farinha de trigo, além da questão dos combustíveis”, explica Bergo.

Os indicadores econômicos domésticos também apresentam um “contexto contraditório”, segundo Igor Medeiros, sócio e consultor da Andaluz Consultoria de Investimentos.

Ele lembra que a taxa de desemprego, conforme os últimos dados da Pnad, atingiu 6,4%, nível inferior aos números pré-pandemia e ao de períodos históricos, como 2012.

Medeiros aponta que esse dado, embora demonstre certo aquecimento econômico, não reflete a real qualidade desse aquecimento. E isso é motivo de preocupação para o Copom.

“Além disso, o crescimento do PIB brasileiro, na perspectiva de parcela do mercado, não apresenta uma sustentação robusta, sendo insuficiente para reduzir significativamente o hiato do produto e estabilizar o câmbio”, afirma o consultor.

Aumento do ritmo não é consenso

O aumento do ritmo de alta dos juros não é consenso entre os economistas. Hugo Garbe, por exemplo, não descarta a possibilidade de um ajuste mais intenso, mas avalia que a expectativa, para ele, é de manutenção do ritmo de alta em 0,25 ponto percentual.

O que faria sentido por seguir a “postura cautelosa” adotada até o momento. O economista destacou que o aumento do ritmo de alta dos juros depende de mudanças no panorama econômico.

Ele explicou, ainda, que essa reunião será importante para entender até onde o Banco Central está disposto a ir para ajustar a política monetária, apoiar o crescimento econômico e, ao mesmo tempo, manter a estabilidade de preços.

“O Copom busca um equilíbrio: estimular a economia sem abrir mão do controle inflacionário. É provável que o comitê mantenha a estratégia de cortes graduais, observando de perto os desdobramentos internos e externos", considera Garbe.

O especialista aponta que uma mudança para cortes mais expressivos “só aconteceria se as condições globais melhorassem ou se a inflação interna permanecesse estável por um período prolongado, mesmo com as pressões externas”.