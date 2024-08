Correios abre inscrições de concurso com salário de até R$ 6 mil; veja dicas de especialista Certame oferece 33 vagas com formação de cadastro reserva; interessados podem se inscrever até 8 de setembro Economia|Carlos Eduardo Bafutto e Iasmim Albuquerque*, do R7, em Brasília 07/08/2024 - 02h00 (Atualizado em 07/08/2024 - 02h00 ) ‌



Vagas serão para saúde e segurança do trabalho Marcelo Camargo/Agência Brasil

As inscrições para o concurso dos Correios para as áreas de saúde e segurança do trabalho serão abertas às 10h desta quarta-feira (7). Serão ofertadas 33 vagas de níveis médio e superior, além da formação de cadastro de reserva. Os interessados devem se candidatar até 8 de setembro, no portal do Iades, banca organizadora da seleção. A taxa de inscrição é de R$ 70.

O certame vai oferecer isenção de taxa de inscrição para candidatos que estiverem inscritos no CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais) ou sejam membros de família de baixa renda, bem como aos doadores de medula óssea. O período de solicitação de isenção do valor ficará aberto entre os dias 7 e 15 de agosto.

Para a área da saúde, as oportunidades serão distribuídas para enfermeiro do trabalho (cadastro reserva), engenheiro de segurança do trabalho júnior (duas vagas imediatas e cadastro reserva) e médico do trabalho júnior (25 vagas imediatas e cadastro reserva). Todas as vagas são de nível superior, e a remuneração inicial é de R$6.872,48.

Para o cargo de segurança do trabalho, serão seis vagas imediatas com salário de R$ 3.672,84. Para se candidatar é preciso ter concluído o ensino médio.

O concurso será composto por duas fases, sendo a primeira uma prova objetiva, prevista para 13 de outubro, com caráter eliminatório e classificatório. A segunda será de caráter pré-admissional, com comprovação de requisitos, análise de perfil profissional e realização de exames médicos admissionais. O edital pode ser conferido no site da banca.

Dicas de preparação

Especialista aconselha candidatos a revisarem edital Arquivo pessoal/Marcos Fonseca

Especialista em direito constitucional e analista do Senado Federal, Marcos Fonseca explica que o edital deste ano não apresenta novidades em relação a edições anteriores, mas diz que a banca pode ajustar o conteúdo programático de acordo com as demandas da área de atuação dos cargos.

O Iades é conhecido por aplicar provas com questões de múltiplas escolhas, e segundo o analista é preciso ficar atento, pois as alternativas são parecidas.

Em relação às provas, Fonseca aconselha os candidatos a estudarem português e distribuir o tempo de estudos conforme o peso de cada disciplina no edital. Segundo ele, ler com precisão e identificar questões mais fáceis para resolver primeiro serão alguns dos diferenciais para quem realizar a prova.

Outro diferencial é o domínio de técnicas de estudo ativo, como a resolução de questões, a realização de resumos e mapas mentais e a participação em grupos de estudo para troca de conhecimentos (Marcos Fonseca, especialista em Direito Constitucional e analista do Senado Federal, )

Veja abaixo a lista de matérias, criada pelo professor, para ajudar nos estudos.

Lista de matérias para ajudar nos estudos Divulgação/ Marcos Fonseca

Àqueles que acreditam que o tempo é curto para estudar para o concurso, o especialista afirma que é possível ser aprovado desde que o candidato siga um planejamento de estudos eficiente.

“Meu conselho é que o plano de estudos priorize os tópicos mais recorrentes em provas anteriores do Iades. É essencial dedicar tempo para resolver questões de provas passadas e realizar simulados, para se familiarizar com o estilo da banca. Além disso, o candidato deve focar em revisões constantes e manter uma rotina de estudos diária”, diz o analista.

Cadastro reserva

De acordo com Fonseca, os aprovados em cadastro reserva têm grandes chances de atuarem na empresa. Isso porque, historicamente, os Correios costumam chamar candidatos para regiões com maior demanda.

“Candidatos aprovados no cadastro reserva devem manter-se otimistas e preparados, pois há boas possibilidades de serem convocados ao longo da validade do concurso.”

*Sob supervisão de Alexandre de Paula