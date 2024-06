Criptomoedas: bitcoin e ether caem, com inflação mais branda ofuscada por sinais do Fed Bitcoin e ethereum recuaram nesta quinta-feira, 13, um dia após o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) indicar que...

Bitcoin e ethereum recuaram nesta quinta-feira, 13, um dia após o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) indicar que deve cortar juros apenas uma vez este ano, apesar de mais um dado ter mostrado inflação mais branda que o esperado. Por volta das 16h50 (de Brasília), o bitcoin caía 1,83%, a US$ 66.676,17 enquanto o ether perdia 3,50%, a US$ 3.469,45, de acordo com a Binance. Na quarta-feira, o Fed seguiu o roteiro esperado pelo mercado ao manter juros na faixa entre 5,25% e 5,50%, mas o gráfico de pontos expôs a expectativa da maior parte dos dirigentes por apenas uma redução de 25 pontos-base na taxa básica em 2024 - em março, a previsão majoritária era por três cortes. A sinalização mais cautelosa da autoridade monetária jogou ao segundo plano a reação aos indicadores mais benignos de inflação nos EUA. O índice de preços ao produtor (PPI, na sigla em inglês) teve inesperada queda de 0,2% em maio ante abril, segundo informou o Departamento de Trabalho do país ontem. Também não houve reação significativo ao aviso do presidente da Securities and Exchange Comission (SEC, a CVM americana), Gary Gensler, de que os fundos negociados em bolsa (ETFs) à vista de ethereum provavelmente serão aprovados em "algum momento" durante o verão do Hemisfério Norte. Assim, a pressão sobre os criptoativos prevaleceu durante todo o dia. O analista Alex Kuptsikevich, da FxPro, alerta que uma liquidação mais forte do bitcoin pode levá-lo ao nível abaixo dos US$ 65,8 mil. "O efeito positivo do relatório de inflação suave foi apagado pela postura comparativamente restritiva da Fed, que suprimiu o apetite por ativos de risco", resumiu.