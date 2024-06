Criptomoedas: bitcoin e ethereum caem, em consolidação de preços e expectativa por Fed

Alto contraste

A+

A-

O bitcoin e o ethereum operam em leve queda, em processo de consolidação dos preços. Investidores também se posicionam para a decisão monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) nesta semana. Por volta das 16h30 (de Brasília), o bitcoin recuava 0,21%, a US$ 69.651,44, e o do ethereum perdia 0,50%, a US$ 3.689,15, de acordo com cotações da Binance. Segundo a Navellier, o bitcoin está demonstrando "uma diferença cada vez maior em relação as taxas de juros", ao consolidar nível acima de US$ 69,5 mil. Analista técnica e trader parceira da Ripio, Ana de Mattos avalia que, assim como o bitcoin, o ethereum também pode ter um movimento de correção e "captura de liquidez" nesta semana, antes de retomar alta. Mattos prevê uma lateralização do bitcoin entre US$ 69.128 e US$ 69.796, enquanto o ethereum pode testar resistência de curto prazo em US$ 3.468. Investidores se preparam ainda para decisão do Fed nesta quarta-feira, 12. Conforme ferramenta de monitoramento do CME Group, o mercado alterou precificação para cortes de juros do BC americano e agora vê possibilidade majoritária de flexibilização apenas a partir de novembro.