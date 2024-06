CVM lança pesquisa para verificar percepção de investidor sobre avaliação de perfil

Economia |Do R7

A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) lançou nesta quinta-feira, 13, uma pesquisa para obter a percepção dos investidores sobre o processo de definição e Análise de Perfil do Investidor (API), conduzido periodicamente pelas corretoras junto aos clientes e usualmente chamado pelo mercado de suitability. A pesquisa, conduzida pela Assessoria de Análise Econômica e Gestão de Riscos (ASA) da autarquia, deve analisar, junto aos investidores, a qualidade, a complexidade de preenchimento e a utilidade da API na tomada de decisão sobre invetimentos. O questionário online ficará disponível até 8 de julho. As respostas, anônimas, serão usadas exclusivamente no estudo de Avaliação de Resultado Regulatório (ARR) sobre o tema. O assunto integra a Agenda Regulatória 2024 da CVM.