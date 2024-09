Dataprev abre concurso público com 236 vagas e salários de até R$ 9 mil Inscrições já estão abertas e seguem até 3 de outubro; provas serão aplicadas em todas as capitais do país Economia|Carlos Eduardo Bafutto, do R7, em Brasília 06/09/2024 - 13h01 (Atualizado em 06/09/2024 - 13h14 ) ‌



Provas serão aplicadas em todas as capitais do Brasil Marcos Santos / USP Imagens

A Dataprev (Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social) publicou nesta sexta-feira (6) edital de concurso público com 236 vagas e formação de cadastro de reserva para cargos de nível médio e superior. As remunerações iniciais são de R$ 9.173,62 para o cargo de analista de Tecnologia da Informação (40h semanais); médico do trabalho (20h semanais); e engenheiro de segurança do trabalho (40h semanais).

Há também vagas para o cargo de analista de processamento (30h semanais), para o auxiliar de enfermagem (30h semanais), com salário inicial de 7.103,31, além de vagas para técnico de segurança do trabalho (40h semanais) com remuneração de R$ 3.893,95.

As vagas estão distribuídas entre as unidades da empresa pública no Distrito Federal, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará e Santa Catarina. Os aprovados serão regidos pela CLT (Consolidação das Leis do Trabalho).

Os interessados já podem se inscrever pelo site da Fundação Getúlio Vargas , banca organizadora do concurso a partir desta sexta-feira e as inscrições seguem abertas até 3 de outubro.

‌



As provas serão aplicadas em 17 de novembro de 2024 em todas as capitais do Brasil. A prova objetiva para todos os cargos terá 70 questões de múltipla escolha, sendo 40 de conhecimentos gerais e 30 de conhecimentos específicos (de acordo com o cargo). Nas provas de conhecimentos gerais serão cobradas questões de língua portuguesa, língua inglesa, raciocínio lógico matemático, atualidades e legislação acerca de segurança da informação e proteção de dados.

A seleção reserva às pessoas com deficiência o mínimo 5% das vagas ofertadas. Para candidatos negros (pretos e pardos), esse percentual é de 20%.

‌



Fases do concurso da Dataprev

De acordo com o edital, o concurso será realizado em etapa única e abrangerá as fases de prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos, além de procedimento de heteroidentificação e avaliação biopsicossocial para aqueles que concorrerem, respectivamente, à reserva de vagas para candidatos negros e pardos e para candidatos com deficiência.

Benefícios

Além do salário, os aprovados no concurso terão tíquete alimentação/refeição no valor de R$1.165,20; auxílio pré-escolar ou escolar para filhos de até R$1.586,71; auxílio tratamento especializado para filhos com deficiência de até R$1.230,00; seguro de vida em grupo; reembolso de assistência à saúde, conforme as regras definidas; Participação nos Lucros e Resultados (PLR); Gratificação Variável por Resultado, conforme regras da empresa; possibilidade de progressão na carreira e plano de previdência complementar (Prevdata).