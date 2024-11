Déficit em conta corrente soma US$ 5,88 bilhões em outubro, maior rombo em 5 anos Resultado das transações correntes foi negativo em US$ 427 milhões no mesmo mês do ano passado, segundo o Banco Central Economia|Do R7, em Brasília, com informações do Estadão Conteúdo 25/11/2024 - 13h57 (Atualizado em 25/11/2024 - 13h57 ) twitter

Resultado é o pior para o mês desde 2019 Valter Campanato/Agência Brasil

O Brasil teve déficit de US$ 5,88 bilhões (R$ 34,19 bilhões) na conta corrente em outubro, informou o Banco Central nesta segunda-feira (25). O resultado negativo foi o maior para o mês desde 2019, quando as transações correntes tiveram saldo negativo de US$ 9,179 bilhões. Em outubro de 2023, o resultado das transações correntes foi negativo em US$ 427 milhões.

A balança comercial teve superávit de US$ 3,44 bilhões, segundo o BC. A conta de serviços teve déficit de US$ 3,893 bilhões, enquanto a conta de renda primária ficou negativa em US$ 5,757 bilhões. A conta financeira teve déficit de US$ 7 635 bilhões.

O déficit da conta corrente soma US$ 43,575 bilhões em 2024, até outubro, e US$ 49,165 bilhões em 12 meses - o equivalente a 2 23% do PIB (Produto Interno Bruto). Esta relação é a maior desde fevereiro (2,27%).

O BC espera um déficit de US$ 51 bilhões na conta corrente este ano, equivalente a 2,3% do PIB, conforme o mais recente Relatório Trimestral de Inflação. A projeção para 2025 é de um déficit de US$ 60 bilhões, ou 2,7% do PIB.

Lucros e dividendos

Segundo o BC, a rubrica de lucros e dividendos no balanço de pagamentos teve déficit de US$ 3,791 bilhões no mês passado. Em outubro de 2023, os lucros e dividendos tiveram saldo negativo de US$ 3,189 bilhões.

As despesas com juros externos somaram US$ 2,018 bilhões em outubro, contra US$ 1,463 bilhão em igual mês de 2023.

O saldo da rubrica de lucros e dividendos é negativo em US$ 38,102 bilhões no acumulado de janeiro a outubro. As despesas com juros somam US$ 23,595 bilhões no mesmo período.

Gastos dos brasileiros no exterior

Os brasileiros que viajaram para o exterior gastaram US$ 1,33 bilhão (o equivalente a R$ 7,71 bilhões) em outubro, um leve aumento em relação a setembro, quando registrou US$ 1,31 bilhão. O valor é o maior para o mês de outubro desde 2019, quando os turistas desembolsaram US$ 1,5 bilhão (R$ 8,7 bilhões).

Em relação ao mesmo mês do ano passado, o indicador também registrou uma leve alta. Os brasileiros gastaram US$ 1,32 bilhão no exterior (o equivalente a R$ 7,69 bilhões) em outubro do ano passado. Durante a pandemia, em outubro de 2022, 2021 e 2020, os turistas gastaram US$ 1,06 bilhão (R$ 6,17 bilhões), US$ 530,9 milhões (R$ 3,07 bilhões) e US$ 283,7 milhões (R$ 1,64 bilhão) no exterior, respectivamente.

O saldo das viagens — diferença entre os gastos no exterior de viajantes brasileiros e os de estrangeiros no Brasil — ficou negativo em US$ 737 milhões (R$ 4,26 bilhões) em outubro. Historicamente, o volume gasto por brasileiros no exterior é maior do que o estrangeiro em solo brasileiro.