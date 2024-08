‘Dinheiro esquecido’: brasileiros têm mais de R$ 8,5 bilhões a receber, diz Banco Central Dados são referentes ao mês de junho; consulta pode ser feita por pessoas físicas e empresas no Sistema de Valores a Receber Economia|Do R7, em Brasília 08/08/2024 - 14h39 (Atualizado em 09/08/2024 - 12h16 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Ao todo, já foram devolvidos R$ 7,4 bilhões Marcello Casal Jr./Agência Brasil/Arquivo

O total de dinheiro esquecido em instituições financeiras e bancos para ser resgatado pelos consumidores já superou R$ 8,5 bilhões. O SVR (Sistema de Valores a Receber) , do Banco Central, atualizou nessa quarta-feira (7) o valor para devolução em R$ 8.510.481.751,37. Em março do ano passado, quando começou a segunda etapa do programa, esse valor era de R$ 6 bilhões.

Segundo o BC, já foram devolvidos R$ 7,4 bilhões. A primeira etapa começou em março de 2022.

De acordo com a autoridade monetária, o Sistema de Valores a Receber é aberto, e, por isso, novos valores podem ser incluídos mensalmente por instituições financeiras.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Como recuperar os valores

Para consultar se tem valores a receber, basta acessar o sistema no site do Banco Central ( www.bcb.gov.br/meubc/valores-a-receber ) e preencher os campos com o CPF (Cadastro de Pessoa Física) ou CNPJ (Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica).

‌



Banco Central alerta para os seguintes cuidados

• O único site para consultar e saber como solicitar a devolução dos valores, da empresa ou de pessoas falecidas, é o valoresareceber.bcb.gov.br .

• Todos os serviços do Valores a Receber são totalmente gratuitos. Não faça nenhum tipo de pagamento para ter acesso aos valores.

‌



• O Banco Central não envia links nem entra em contato para tratar de valores a receber ou para confirmar seus dados pessoais.

• Somente a instituição que aparece no Sistema de Valores a Receber é que pode contatar você, e ela nunca vai pedir sua senha.

• Não clique em links suspeitos enviados por email, SMS, WhatsApp ou Telegram