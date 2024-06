Dirigente do BCE afirma que juros devem ser cortados em 90 pontos-base até o fim de 2025 Dirigente do Banco Central Europeu (BCE), Gabriel Makhlouf disse nesta terça-feira, 11, que espera que os juros sejam cortados em 90...

Alto contraste

A+

A-

Dirigente do Banco Central Europeu (BCE), Gabriel Makhlouf disse nesta terça-feira, 11, que espera que os juros sejam cortados em 90 pontos-base até o fim do próximo ano. Durante discurso no lançamento da mais recente Revisão da Estabilidade Financeira do BCE, Makhlouf disse que a desaceleração da inflação não basta para que os dirigentes se tornem menos vigilantes. "Devemos permanecer conscientes do risco de novos choques inesperados, vivendo em mundo aparentemente mais perigoso e instável", afirmou o dirigente.