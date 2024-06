Dólar fecha a R$ 5,44, e Ibovespa sobe à espera da definição dos juros

Alto contraste

A+

A-

Dólar já valorizou mais de 10% (CRIS FAGA/DRAGONFLY PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO - 12.06.2024)

O dólar teve mais um dia de valorização frente ao real nesta quarta-feira (19), enquanto investidores aguardam a decisão do Copom (Comitê de Política Monetária), do Banco Central, sobre o futuro da taxa Selic. A moeda americana avançou 0,14% e fechou em R$ 5,4418, maior patamar desde 4 de janeiro de 2023. Na semana, o dólar acumula alta de 1,35% e, no mês, de 3,61%.

Às 14h11, a moeda americana chegou a bater R$ 5,48. A maior cotação desde o início do novo mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi de R$ 5,47 do dia 3 de janeiro de 2023.

Já o Ibovespa fechou em alta, após ganhar força à tarde com a valorização das ações da Vale (VALE3), de maior peso para o índice. A principal referência da B3 terminou o dia em avanço de 0,53%, aos 120.261,34 pontos, após oscilar entre máxima a 120.229,27 pontos e mínima a 118.960,37 pontos.

Em um dia de agenda esvaziada devido a um feriado nos Estados Unidos, a atenção de investidores está voltada para a decisão de política monetária no Brasil. A expectativa geral é de que o Copom decida pela manutenção dos juros no atual patamar de 10,50% ao ano, mas o foco mesmo está no placar da decisão. O mercado espera que a decisão seja consensual, para amenizar os temores causados pelo “racha” no último encontro do grupo, em maio.

Publicidade