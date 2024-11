Dólar fecha em queda, a R$ 5,67, após vitória de Donald Trump nos EUA Moeda americana recuou em relação ao real e terminou o dia em baixa de 1,26%, enquanto investidores aguardam decisão do Copom Economia|Do R7 06/11/2024 - 18h24 (Atualizado em 06/11/2024 - 18h28 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Dólar tem impacto de pressão interna e externa

O dólar fechou em queda, mesmo após a vitória de Donald Trump nas eleições presidenciais dos Estados Unidos. Após abrir esta quarta-feira (6) a R$ 5,8324, a moeda americana terminou o dia em baixa de 1,26% a R$ 5,6759, oscilando entre máxima a R$ 5,8619 e mínima a R$ 5,6659. Mercado aguardava a decisão do Copom, sobre a taxa Selic.

O dólar registra recuo de 1,82% novembro. No ano, a moeda acumula ganhos de 16,95%.

A vitória de Trump tende a fortalecer o dólar no longo prazo, na visão de analistas. Com propostas econômicas mais protecionistas, incluindo tarifas mais elevadas para a comercialização de produtos chineses, o governo do republicano deve favorecer a demanda por ativos seguros, como a moeda americana. Isso já era esperado no mercado e vinha pressionando o câmbio dias antes das eleições.

“Em seus primeiros discursos, Trump já sinalizou algumas das políticas que pretende implementar, como a imposição de novas tarifas comerciais, a redução de impostos para empresas e o endurecimento das regras de imigração, incluindo o possível fechamento das fronteiras. Essas medidas são vistas como inflacionárias e potencialmente prejudiciais para a economia de outros países, especialmente para os mercados emergentes”, afirma João Manuel Campanelli Freitas, vice-presidente executivo do Grupo Travelex Confidence.

Um outro ponto favorável a um dólar mais forte no novo mandato de Trump é a inflação. O entendimento do mercado é de que a agenda econômica apresentada na campanha é inflacionária; e, com a maioria republicana no Congresso, essas propostas podem ter maior facilidade de sair do papel. O aumento dos preços levaria a taxas de juros mais altas por mais tempo nos Estados Unidos, o que, por consequência, mantém a moeda americana valorizada.