Dólar fecha em queda, a R$ 5,70, após atingir o maior valor desde 2021 Moeda americana recuou 0,45%; Ibovespa também caiu 1,21%, aos 125.854,09 pontos, com relatório de empregos dos Estados Unidos Economia|Do Estadão Conteúdo 02/08/2024 - 18h08 (Atualizado em 02/08/2024 - 18h08 ) ‌



Dólar tem nova queda perto da estabilidade Valter Campanato/Agência Brasil - 08.03.2022

O dólar fechou em queda nesta sexta-feira (2), após ter alcançado na véspera o maior patamar desde dezembro de 2021, diante de preocupações tanto no mercado local quanto no internacional. A moeda americana encerrou em baixa de 0,45% cotada a R$ 5,7092, ainda acima do patamar de R$ 5,70. Pela manhã, no entanto, a divisa chegou a subir e chegou a alcançar máxima a 5,7936. Na quinta, havia fechado em R$ 5,7349.

O Ibovespa fechou em queda, após dados do payroll (relatório oficial de empregos dos Estados Unidos) virem abaixo do esperado pelos investidores. A principal referência da B3 terminou o dia em baixa de 1,21% aos 125.854,09 pontos, após oscilar entre máxima a 128.103,59 pontos e mínima a 125.730,94 pontos.

Investidores acompanharam a divulgação do payroll (relatório oficial de empregos dos Estados Unidos), que indicou a criação de 114 mil empregos em julho, em termos líquidos, abaixo do piso das expectativas de analistas, que variavam de 135 mil a 225 mil vagas, com mediana de 180 mil. Já a taxa de desemprego do país aumentou para 4,3% em julho, ante 4,1% em junho.

Os dados econômicos aquém do esperado geram uma maior aversão ao risco. “Desde ontem, os mercados reagem negativamente, amplificando o clamor daqueles que defendem que o Federal Reserve (Fed) já deveria ter iniciado o ciclo de cortes nas taxas de juros. A ansiedade até a próxima reunião promete ser alta e divergências serão formadas nas apostas sobre intensidade e velocidade nos ajustes futuros de política monetária. A única certeza é que a volatilidade continuará a comandar o jogo”, antecipa Danilo Igliori, economista-chefe da Nomad.