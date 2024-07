Dólar sobe 2% e fecha a R$ 5,58, com expectativa de corte de gastos; Ibovespa tem queda A moeda americana teve uma valorização de R$ 0,10 em um dia, já que no início da manhã a cotação era de R$ 5,48 Economia|Do R7 18/07/2024 - 17h39 (Atualizado em 18/07/2024 - 17h48 ) ‌



Moeda americana ainda acumula ganhos neste mês Fotográfo/Agência Brasil

O dólar voltou a subir nesta quinta-feira (18), com alta de quase 2%, fechando a R$ 5,58. A moeda americana teve valorização de R$ 0,10 em um dia, já que no início da manhã a cotação era de R$ 5,48. O Ibovespa, principal índice da bolsa de valores, a B3, registrou queda de 1,39%, fechando a 127.652,06 pontos.

Segundo o mercado, o movimento reflete a indefinição fiscal do país, se será cumprida a meta do déficit zero, e se vai ter corte de gastos. A expectativa é em relação ao relatório de despesas e receitas, que será apresentado na próxima segunda-feira (22), pelo governo federal.

Para Alexandre Siqueira, analista CNPI-T do Grupo Fractal, as variações do dólar e da bolsa seguem declarações recentes do presidente Lula sobre questões fiscais, que resultaram em uma penalização do mercado.

“Além disso, dois fatores contribuíram para a queda do índice: a desvalorização do petróleo Brent, que caiu 0,32% e afetou negativamente a Petrobras, e a queda do minério de ferro, que impactou a Vale com uma redução de 0,94%. De modo geral, o mercado hoje refletiu os ruídos fiscais e o impacto das commodities, resultando em uma alta dos juros, valorização do dólar e queda da bolsa”, avalia Siqueira.