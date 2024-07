Economia |Do R7

Dólar tem nova queda e fecha a R$ 5,48, após promessa de corte de despesas Após bater em R$ 5,70 na terça-feira, moeda americana já registra segunda queda seguida, com mudança de discurso do governo

Alto contraste

A+

A-

Dólar registra nova queda REPRODUÇÃO/RECORD NEWS - 04.07.2024

O dólar teve nova queda nesta quinta-feira (4), de 1,47%, e fechou a R$ 5,4864, após o governo mudar discurso de críticas ao Banco Central e prometer equilíbrio nas contas públicas.

A moeda americana, que chegou a bater em R$ 5,70 na terça-feira (2), já havia caído na quarta-feira, para R$ 5,56, após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva assumir compromisso com os gatos ao se reunir com os ministros da área econômica. Mais tarde, o ministro Fernando Haddad (Fazenda) anunciou corte de R$ 25,9 bilhões em despesas em 2025.

Com as perdas dos últimos dois pregões, o movimento da moeda brasileira ficou mais alinhado ao de outras moedas latino-americanas observado desde o final de maio, quando o rali do dólar ficou mais evidente em relação a essas divisas.

Nesta base de comparação, o dólar passou a acumular alta de 4,5% em relação ao real e de pouco mais de 6% em relação aos pesos mexicano e colombiano. Na comparação com o peso chileno, porém, a alta foi de 1,7%.

Publicidade

No acumulado do ano, porém, o real ainda é a moeda que mais perde na comparação com o dólar dentre as divisas de grandes países emergentes, seguida de perto pela lira turca.

A moeda americana havia acumulado valorização de mais de 15% neste ano. Movimento se intensificou com fatores internos e externos, como risco fiscal no Brasil, desconfiança com mercados emergentes e economia dos EUA.

Publicidade

Já o Ibovespa fechou acima dos 126 mil pontos pela primeira vez desde maio, na quarta alta seguida, com sinalizações do governo federal em prol de cortes de gastos, agradando agentes financeiros em dia de volume reduzido devido a feriado nos Estados Unidos. Índice de referência do mercado acionário brasileiro subiu 0,39%, a 126.155,29 pontos.

*Com Estadão Conteúdo